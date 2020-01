Nach der Festnahme eines Dealers in Essen stellte die Polizei Drogen und Bargeld sicher.

Essen. Nach der Festnahme eines 42-Jährigen stellte die Polizei Essen Drogen und Bargeld sicher. Zuvor hatte der Mann versucht, Beamte zu verletzen.

Essen: Drogendealer wehrt sich heftig gegen seine Festnahme

Polizisten haben in Essen-Huttrop einen gewalttätigen mutmaßlichen Rauschgiftdealer (42) festgenommen. Bei der Aktion am Dienstagabend an der Huttropstraße stellten die Beamten nennenswerte Menge unterschiedlicher Drogen und und einen größeren fünfstelligen Bargeldbetrag sicher.

Wie die Behörde berichtete, hatten Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte offenbar das richtige Gespür, als sie zwei Verdächtige überprüften, die ihnen zuvor an der Kreuzung Huttropstraße/Ruhrallee aufgefallen waren.

Der Festgenommene spuckte mehrere Bobbels aus

Bei einem der beiden, einem 43-jährigen Deutschen und mutmaßlichen Drogenabhängigen ohne festen Wohnsitz, fanden die Fahnder Rauschgift, das er offenbar von dem zweiten Mann erhalten hatte. Der 42-Jährige, der in Goch gemeldet ist, wehrte sich heftig gegen seine anschließende Festnahme.

Als die Beamten ihn fesseln wollten, ergriff er die Finger eines Polizisten, um ihn „erheblich zu verletzen“, wie es die Polizei formuliert. Den Angriff beendeten die Beamten entschlossen, wobei der 42-Jährige sogenannte „Bobbels“, mit Heroin gefüllte Ballons, ausspuckte.

Es ergaben sich Hinweise auf eine Essener Anschrift

Obwohl der Beschuldigte angab, in Goch zu wohnen, fanden die Polizisten Hinweise auf eine Essener Adresse. Seine Wohnungs- und Haustürschlüssel passten zu der ermittelten Anschrift. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume wurden die Drogen und das Bargeld sichergestellt.

Der Beschuldigte ist den Kriminalbeamten des Kommissariats 12 bereits aus anderen Rauschgiftermittlungen bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann dem Haftrichter vorgeführt.