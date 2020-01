Essen. Ein Mann und eine Frau legten in einem Kiosk einen falschen 100-Euro-Schein auf den Tresen. Die Frau wurde in der Zwischenzeit identifiziert.

Essen: Duo wollte mit „Blüte“ bezahlen - Polizei fahndet

Ein Mann und eine Frau sollen am 8. Oktober versucht haben, mit einem falschen 100-Euro-Schein in einem Kiosk an der Dahlhauser Straße in Horst bezahlt zu haben. Nach einer Fotofahndung meldete sich laut Polizei ein Zeuge und konnte die Frau identifizieren. Nach dem Mann wird weiter gefahndet.

Wie die Behörde am Montag berichtete, bestellten eine Frau und ihr Begleiter eine Packung Zigaretten und eine Flasche Bier und händigten dem Verkäufer die „Blüte“ aus. Der bemerkte die Fälschung jedoch und die beiden Unbekannten verließen den Kiosk ohne Wechselgeld.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Während ihres Aufenthaltes in der Trinkhalle wurden sie jedoch beide gefilmt. Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.