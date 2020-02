Essen: Einbrecher erbeuten schwarzen Skoda in Schönebeck

Essen. Unbekannte sind nach einem Einbruch in einem Skoda eines 33-Jährigen geflüchtet. Sie hatten die Autoschlüssel in der Wohnung des Mannes gefunden.

Unbekannte haben nach einem Einbruch in Essen-Schönebeck einen schwarzen Skoda Octavia erbeutet. Die Täter hatten die Autoschlüssel gefunden, als sie am Dienstagabend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr in eine Wohnung an der Ardelhütte einstiegen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der 33-jährige Anwohner hatte sein Zuhause gegen 21.30 Uhr verlassen. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, fand er seine Tiefparterrewohnung aufgebrochen vor. Mithilfe des Autoschlüssels hatten der oder die Täter offenbar sein Auto mit dem Kennzeichen E-KN 1609 gestohlen.

Das zuständige KK 32 sucht jetzt Zeugen, die Auffälliges an der Ardelhütte beobachtet haben und Angaben zum Einbruch/Täter(n) und/oder dem Verbleib des gestohlenen Skoda machen können. Kontakt: 0201/829-0.