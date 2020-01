Essen. Junge Erwachsene wurde orientierungslos in der Nähe des Hauptbahnhofs entdeckt. Unklar ist, wie die Frau nach Essen kam. Polizei sucht Zeugen.

Essen: Eine hilflose junge Dänin gibt der Polizei Rätsel auf

Eine junge Erwachsene, die am Dienstag hilflos am Essener Hauptbahnhof entdeckt worden ist, gibt der Polizei Rätsel auf. Aufgrund ihres medizinischen Zustandes konnte die Frau, die vermutlich aus Dänemark stammt, nicht erklären, wie sie nach Essen kam und was die Ursache für ihre Orientierungs- und Sprachlosigkeit ist, berichtete die Behörde am Mittwoch. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Straftat, sagte Polizeisprecher Peter Elke.

Um kurz nach 11 Uhr am Dienstag hatten Zeugen den Rettungsdienst zur Straße „An der Donau“ alarmiert. Die Frau wurde nach ihrer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet die Helfer und mögliche weitere Zeugen sich zu melden.

Die junge Dänin hat eine normale Figur und ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie hat eine helle Hautfarbe, Sommersprossen und rötliche kurze und nach hinten gekämmte Haare. Bekleidet war sie mit einer dunkelblauen Daunenjacke mit Fellkragen, Jeans und grau-weißen Sneakers.

Die dänischen Behörden sind eingeschaltet

Zurzeit versuchen Polizeibeamte, die Identität der jungen Frau zu klären, wobei auch dänische Behörden zur Unterstützung eingeschaltet sind. Aufmerksame Zeugen könnten im Bereich „Auf der Donau“, dem Hauptbahnhof oder in einem anderen nahe gelegenen Bereich für die Polizei wichtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Essener Polizeipräsidium unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.