Essen: Erneutes Feuer im Brandhaus an der Frintroper Straße

Binnen weniger Tage hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Frintroper Straße in Essen erneut gebrannt: Nachdem am 27. Februar vermutlich durch Brandstiftung ein Sofa in Flammen aufgegangen war, rückte die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Kochtopfbrand an.

Ein Bewohner soll Rauch eingeatmet haben. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, wollte sich aber nicht ins Krankenhaus bringen lassen, sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Die Frintroper Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Polizeisprecher Christoph Wickhorst bestätigte, dass es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen den beiden Feuern in ein und dem selben Haus gebe. Vor einer Woche war einer der Mieter (21) noch vor Ort wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen worden. (j.m.)