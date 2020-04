Essen: Fahrendes Auto demoliert - die Polizei sucht Zeugen

Nach einer Sachbeschädigung an einem Auto in Essen-Kupferdreh ermittelt die Polizei.

Essen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Mazda in Kupferdreh unterwegs, als es laut knallte. Später entdeckte er eine deutliche Delle in einer Autotür.

Ein fahrendes Auto ist in Essen-Kupferdreh demoliert worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, fuhr ein 58-Jähriger am Freitag gegen 17 Uhr auf dem "Schliepershang", als er in Höhe der Hausnummer 15/17 plötzlich einen lauten Knall hörte. Zunächst dachte er, dass er lediglich über einen Ast oder Ähnliches gefahren sei. Nachdem er aber geparkt hatte, stellte er fest, dass sich in der Tür eine größere Delle befand, die durch einen aufprallenden Gegenstand entstanden ist, der geworfen oder geschossen worden sein könnte, so die Polizei.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich an das Verkehrskommissariat 2 wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

