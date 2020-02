Essen. FDP-Ratsfraktionschef Hans-Peter Schöneweiß hatte die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zunächst begrüßt. Am Donnerstag gab er klein bei.

Essen: FDP-Ratsherr findet Wahl in Thüringen jetzt falsch

In der Bewertung der Vorgänge in Thüringen hat Essens FDP-Chef Ralf Witzel seinen Stellvertreter, den Ratsfraktionschef Hans-Peter Schöneweiß, wieder auf Linie gebracht: „Die Wahl eines Liberalen in ein öffentliches Amt darf nicht von der Zustimmung der politischen Ränder abhängen, sonst ist diese stets abzulehnen“, heißt es in einer Mitteilung des Essener FDP-Kreisverbandes, die ausdrücklich als „gemeinsame Erklärung“ beider Politiker übertitelt ist.

Schöneweiß hatte in einer ersten Bewertung am Mittwoch die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen ausdrücklich begrüßt. Bei einer geheimen Wahl sei nicht auszuschließen, dass auch AfD-Abgeordnete „einen guten Mann mitwählen“, hatte der Essener FDP-Politiker betont. Denn: „Es kann ja auch nicht sein, dass wir keinen Kandidaten mehr aufstellen, weil die AfD ihn wählen könnte.“

Die Demo vor der Essener FDP-Geschäftsstelle an der Alfredistraße brachte am Mittwoch Abend rund 80 Leute auf die Beine. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Nun sagt Schöneweiß also das glatte Gegenteil, nachdem Witzel bereits am Mittwoch einen völlig anderen Akzent gesetzt hatte und die Politik der Thüringer Parteifreunde als grundfalsch gegeißelt hatte.

Klare Distanzierung der Essener FDP von der AfD

Auch am Donnerstag gab es klare Worte: „Für den gesamten Kreisvorstand der FDP Essen stellen Parteivorsitzender Ralf Witzel und Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Schöneweiß folgendes fest: Die FDP Essen lehnt eine Zusammenarbeit mit Extremisten an beiden Rändern des politischen Spektrums entschieden ab.“

Das Bekenntnis der FDP zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei nicht mit den Zielen der AfD vereinbar, „weder in Thüringen noch hier vor Ort“. Daher werde es auch zukünftig keine politische Zusammenarbeit oder parlamentarische Übereinkunft mit der AfD geben. Man unterstütze ausdrücklich in der aktuellen Debatte die von der FDP-Landespartei eingenommene klare Haltung.

Protestkundgebung vor der Parteizentrale der Essener FDP

Die Thüringer Vorgänge, aber auch die Festlegung von Hans-Peter Schöneweiß hatte am Mittwoch Abend zu einer Protestkundgebung vor dem Essener Parteibüro der FDP in der Alfredistraße (Innenstadt) geführt. Rund 80 Demonstranten mit Transparenten hielten eine kurzfristig einberufene Kundgebung ab. Die bei der Polizei angemeldete Demo trug den Titel „Keine Zusammenarbeit mit Faschisten“. An der Kundgebung nahmen das Bündnis „Essen stellt sich quer“, die Jungsozialisten und andere Gruppen teil.