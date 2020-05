Essen: Feuer in Wohnung - Mann bei Löschversuch verletzt

Die Feuerwehr Essen hat einen Brand in einer Wohnung in Essen-Altenessen gelöscht.

Essen. Bei dem Versuch, einen Wohnungsbrand mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu löschen, ist ein Mann in Altenessen verletzt worden. Kripo ermittelt.

Bei dem Versuch, ein Feuer in einem Appartement an der Karlstraße in Essen-Altenessen mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu löschen, ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Feuerwehr.

Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In dem zur Gebäuderückseite gelegenen Eineinhalb-Raum-Appartement brannten Einrichtungsgegenstände. Ein zur eventuellen Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzter Trupp konnte den Brand schnell mit einem Rohr löschen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr in der Brandwohnung.

Zeitgleich weckte ein weiterer Trupp die Mieter der anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses und führte sie ins Freie. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden Schadstoffmessungen konnten alle Räumlichkeiten mit Ausnahme der Brandwohnung wieder genutzt werden. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

