Essen: Feuer vor Wohnungstür gelegt - Polizei ermittelt

Die Feuerwehr wurde alarmiert, nachdem in einem Haus in Essen-Katernberg ein Feuer gelegt worden war.

Essen. Ein 23-Jähriger soll im Flur eines Hauses in Katernberg gezündelt haben. Ein 37-Jähriger identifizierte den Übeltäter. Nun ermittelt die Kripo.

Ein 23-Jähriger steht unter dem Verdacht, vor einer Wohnungstür in einem Haus in Essen-Katernberg gezündelt zu haben. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 23.10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Heibauerfeld gerufen. Ein 37-jähriger Bewohner hatte vor seiner Wohnungstür ein verdächtiges Geräusch gehört. Als er die Tür öffnete, sah er auf dem Boden ein gerade angezündetes Feuer. Außerdem bemerkte er, wie ein ihm bekannter 23-Jähriger die Treppe hinunter rannte.

Der 37-Jährige konnte das Feuer selbständig löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.