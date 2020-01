Essen. Die Feuerwehr Essen hat ein Pferd aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier steckte im Schlamm fest. Geholfen haben eine Pumpe und ein Bagger.

Essen: Feuerwehr zieht hilfloses Pferd aus Schlammgrube

Ein völlig hilfloses Pferd ist in Essen aus einer Schlammgrube gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Tier am Samstagabend im Bereich der Baustelle an der Straße Wolfsbachtal im Stadtteil Schuir in dem sumpfigen Boden versunken.

Wieder festen Boden unter den Hufen: Mit einem Bagger wurde das Pferd in Essen aus der Schlammgrube gehoben. Foto: Feuerwehr Essen

Zunächst versuchte die Baufirma, das Tier zu retten, was aber nicht gelang. Danach rückten Feuerwehrleute an, stiegen mit Wathosen in das Schlammloch und gruben zum Teil mit bloßen Händen die Vorderläufe des verängstigten Pferdes frei. Gleichzeitig wurde das Wasser abgepumpt.

Pferderettung in Essen: Bagger hebt das Tier aus dem Schlamm

Mit Gurten um den Bauch wurde das unterkühlte Tier nach fast drei Stunden mit einem Bagger aus der Grube gehoben. Verletzt war das Tier nach Angaben der Feuerwehr nicht.

Der Pferdebesitzer, der selbst im Krankenhaus untersucht worden war, zeigte sich erleichtert. Die Feuerwehr dankte dem Tierarzt und der Baufirma für die Zusammenarbeit

Immer wieder kümmern sich die Feuerwehren auch um verletzte oder hilflose Tiere. Jüngst zogen Rettungskräfte den Mischlingshund „Frieda“ in Bochum aus der Ruhr. Zuvor hatte die Autobahnpolizei Entenküken gerettet, die auf der A43 unterwegs gewesen waren. (red, mit Material von dpa).