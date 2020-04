Essen: Frau an der Wohnungstür überfallen und attackiert

Nach dem Überfall in Altenessen wurde das 26-jährige Opfer in ein Krankenhaus gebracht.

Essen. Rätselhafter Überfall in Essen-Altenessen: Eine 26-Jährige ist von drei Unbekannten an ihrer Wohnungstür überfallen und angegriffen worden.

In Essen-Altenessen ist am Freitagabend eine 26-jährige Frau an ihrer Wohnungstür überfallen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar. Die Beamten waren gegen 22.15 Uhr alarmiert worden. Mehrere Streifenwagen und die Feuerwehr wurden umgehend zum Tatort an in der Hohendahlstraße geschickt.

Ein Notarzt behandelte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Personen, zwei Männer und eine Frau, an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Nach ihnen fahndet die Polizei derzeit. Die Beschreibung der Verdächtigen:

Die Frau:

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 165-170 groß

sehr schlanke Figur

westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch

lila-bordeauxrotes, kinnlanges zum Pferdeschwanz gebundenes Haar

graues Oberteil „Tanktop“, schwarze Hose

Der erste Mann:

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 170-180 cm groß

schlank bis dünn

kurze, blonde (wasserstoffblond), strubbelige Haare

westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch

orange-kariertes Hemd (offen), grau-weißes Unterhemd

Der zweite Mann:

ca. 30 Jahre alt

ca. 180 cm groß

schlank

Glatze

westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch

3-Tage-Bart

Bekleidung unbekannt

Die Polizei Essen sucht Zeugen, die die beschriebenen Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Umkreis beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. (red)