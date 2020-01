Die Polizei ermittelt nach einem Parkplatzstreit in Essen-Holsterhausen.

Essen. Nach einem Parkplatzstreit in Holsterhausen ermittelt die Polizei. Ein 21-Jähriger soll eine Passantin (52) mit seinem BMW touchiert haben.

Essen: Frau bei Streit um Parkplatz angefahren und verletzt

Nach einem eskalierten Parkplatzstreit in Essen-Holsterhausen ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen: Der Mann soll am Dienstag eine 52-Jährige an der Schederhofstraße mit seinem BMW angefahren und verletzt haben.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte die Frau die Parklücke wohl für ihren 44 Jahre alten Lebensgefährten frei halten wollen. Als der 21-Jährige den Platz für beanspruchen wollte, kam zu einem verbalen Streit. Bei dem anschließenden Versuch, in die Parklücke zu fahren, habe der junge Mann die 52-Jährige touchiert, berichtete der 44-Jährige gegenüber der Polizei.

Um den Vorfall aufzuklären, sucht das Verkehrskommissariat 2 jetzt nach Zeugen. Die werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.