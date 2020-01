Freunde erstklassigen Jazz-Gesangs kommen derzeit in der Philharmonie fabelhaft auf ihre Kosten. Erst vor zwei Wochen mit „Manhattan Transfer“, nun bei dem beeindruckenden Kurt Elling mit der WDR Big Band.

Was für ein grandioser Kontrast zu der legendären A-capella-Formation, deren nicht mehr ganz taufrische Vokalpracht im opulenten Orchesterklang fast versank. Denn kaum hatten die mal wieder bestens aufgelegten Radio-Jazzer die ersten Takte von „Steppin out“ angestimmt, sorgte der 52-Jährige mit packender Stimme für Gänsehaut-Feeling. So unglaublich präsent stand sein sonorer Bariton vom Fleck weg satt und sauber über dem von Bob Mintzer delikat arrangierten Big-Band-Zauber. Der hatte zwar seine druckvollen Momente, ließ aber diesmal viel Raum für jubilierende Soli. Etwa von Karolina Strassmeyer, die am Altsax den charmanten Sänger und studierten Philosophen durch den alten Standard „My one and only love“ liebevoll begleitete.

Kurt Elling kann balladesk swingen, aber auch rasant scatten

Dann präsentierte Elling den so noch nie gehörten Jaco-Pastorius-Track „A secret in three views“ zur aufbrausenden Big Band, garniert von Billy Test mit perlenden Piano-Lines und gewürzt mit einem heißen Tenorsax-Intermezzo von Paul Heller. Um gleich darauf mit „I have dreamed“, einer raren Nummer von Rodgers & Hammerstein, balladesk zu swingen. Dass er auch rasant zu scatten versteht, bewies Kurt Elling kurz darauf vor der nun kraftstrotzenden WDR Big Band, die ihn als „Eye of the hurricane“ glänzend dastehen ließ.

Der Kölner Hochschul-Chor „Vocal Journey“ bot stimmlich Überwältigendes

Nach der Pause war erst einmal großes Staunen angesagt. Bot doch „Vocal Journey“, der 50-köpfige Jazz-Chor der Kölner Hochschule für Musik und Tanz, in sagenhafter Präzision stimmliche Überwältigungsartistik erster Güte, was den voll besetzten Saal jubeln ließ. Abgang mit Klatschmarsch.

Die folgenden Songs von Kurt Elling, etwa seine famose Version des Coltrane-Klassikers „Resolution", waren zwar beeindruckend, erwiesen sich aber nur als Brücke zum großen Finale. Vor der prachtvollen Kulisse des stimmgewaltigen Chors samt WDR Big Band jagte der große Crooner nämlich spektakulär durch „Minuano", den populären Ohrwurm von Pat Metheny. Ganz großes Kino als Freudenfest jazziger Vokal-Opulenz. Tosender Applaus, ein feines „My Foolish Heart" zum Dank und danach freundliches Händeschütteln von Kurt Elling mit seinen Fans in der Lobby.