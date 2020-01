In Essen-Frillendorf ist eine Bombe gefunden worden, die noch am Mittwoch entschärft wird.

Essen. Auf dem ehemaligen DMT-Gelände in Kray ist ein britischer Blindgänger entdeckt worden, der am Mittwoch entschärft wird. Der Zeitpunkt ist unklar.

Essen-Kray: Bomben-Blindgänger gefunden - A40 wird gesperrt

In Essen-Kray ist am Mittwochmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger liegt direkt an der A 40 im Technologiepark an der Straße „Am Tüv 1“ und wird noch heute entschärft. Die Autobahn muss für die Dauer des Einsatzes am Nachmittag gesperrt werden, sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht klar.

Mit Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist zu rechnen, warnt die Stadt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Entschärfer Frank Stommel ist bereits vor Ort.

Die Bombe wurde auf dem DMT-Gelände nahe der A40 in Kray gefunden. Foto: Stadt Essen

In einer Erstmeldung hatte die Stadt die Bombe in Frillendorf verortet, sich dann aber korrigiert.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Relikt um eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder, die bei Sondierungsarbeiten in drei Metern Tiefe entdeckt worden ist.

Anwohner, die ihre Häuser verlassen müssten, gibt es im Umkreis von 250 Metern vom Fundort keine. Betroffen sind allerdings die Mitarbeiter aller im Gewerbegebiet ansässigen Firmen.

Im Umkreis von 250 bis 500 Metern müssen rund 800 Anwohner in ihren Häusern bleiben. Die Stadt, die 95 Kräfte für den Einsatz mobilisierte, hat ein Info-Telefon eingerichtet: 0201/123 8888.

