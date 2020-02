Essen: Gas mit Bremse verwechselt - Auto landet im Garten

Essen. Eine ältere Dame verlor in Essen-Freisenbruch offensichtlich die Kontrolle über ihr Auto. Die Seniorin kam leicht verletzt in eine Klinik.

Ein Fahrmanöver einer Seniorin in Essen-Freisenbruch ist am Mittwoch ordentlich schiefgegangen: Angeblich nach einem Einkauf in einem Blumenladen an der Bochumer Landstraße wollte eine ältere Dame mit ihrem Benz losfahren, verwechselte aber wohl Gas und Bremse und offenbar auch Vorwärts- und Rückwärtsgang - mit der Folge, dass das Auto den Zaun eines Grundstücks an der Freisenbruchstraße durchbrach und in einem Garten landete.

Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert. Die ältere Dame erlitt aber zum Glück nur leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Ihren Führerschein dürfte die Frau los sein. (j.m.)