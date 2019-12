Essen. 34-jähriger Dieb im Pech: Erst überwältigte ihn eine Kassiererin, dann nahm ihn die Polizei fest und steckte ihn die JVA – für 1,98 Euro Beute.

Essen: Gesuchter Dieb (34) wird von Kassiererin überwältigt

Das ist dumm gelaufen für einen 34 Jahre alten Dieb in Essen-Huttrop: Erst überwältigte ihn die Kassiererin eines Geschäfts an der Steeler Straße, dann nahm ihn die Polizei fest – und all das für 1,98 Euro Beute, die sich in Gestalt von Lebensmitteln in dem Rucksack des wohnungslosen Mannes fanden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hat der Langfinger am Mittwochnachmittag mit seinem Diebesgut aus dem Laden flüchten wollen. Er stieß die Mitarbeiterin zur Seite und dürfte sich nicht schlecht gewundert haben, als er unmittelbar danach auf dem Boden lag - fixiert von der Frau, der auch noch ein Kollege zur Hilfe eilte.

Der Personalausweis des Mannes war gefälscht

In seinem Rucksack fand die Polizei weiteres Diebesgut und auch mutmaßliche Betäubungsmittel. Seinen vorgezeigten Personalausweis erkannten die Beamten als gefälscht, worauf sie seine tatsächlichen Personalien ermittelten. Mit Eingabe seines wahren Namens reagierte auch das polizeiliche Auskunftssystem.

Gegen den polizeilich bekannten Mann lagen ein Haftbefehl des Landeskriminalamtes und weitere Ermittlungsersuchen anderer Behörden vor. Später brachten ihn die Polizisten in die Essener Justizvollzugsanstalt.