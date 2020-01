Essen: Grüne im Norden diskutieren Ausbau der Radwege

Beim ersten grünen Nordstammtisch in diesem Jahr ging es um den Radverkehr. „Den Ausbau des Fahrradnetzes in Essen vorantreiben und verbessern“, fordert Walter Wandtke, der als Stadtteilkoordinator und Grüner Ratsherr im Bezirk V fungiert. Denn viele Bürger würden sich für die Verbesserungen interessieren – und sie haben auch konkrete Vorschläge.

Beim Treffen der Politiker landeten die Zwischenergebnisse der grünen Arbeitsgruppe Radverkehr auf dem Tisch. Dazu gehört ein Konzept, „wie ein effektiveres Netz der Radverkehrshauptrouten in Zukunft aussehen sollte“, so Ulrich Pabst - sowohl parlamentarischer Arm der Grünen in der Bezirksvertretung VI als auch dortiger Fahrradbeauftragter. So bezogen sich die ersten Ansätze vor allem auf den Essener Norden.

Konkrete Verbesserungsvorschläge für den Essener Norden

Beim Nordstammtisch der Grünen: v.li. Ulrich Pabst, Bezirksvertreter im Bezirk VI und Fahrradbeauftragter, Marc Zietan, im Vorstand ADFC Essen, sowie Markus Spitzer-Pachel, Stadtteilsprecher aus dem Bezirk V. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Für das nördliche Stadtgebiet hatten die Mitglieder der Arbeitsgruppe bereits konkrete Vorschläge ausgearbeitet. Im Nordosten fordern sie unter anderem die Aufnahme der Nordsterntrasse ins Hauptroutennetz. Gleiches gilt für den Kanal, die Verbindung zwischen Katernberg-Nord und Altenessen, zwischen Ost-West und Zollverein sowie für den Stoppenberger Bach. Diese Routen müssten allerdings zeitnah asphaltiert werden.

„Das bedeutet aber nicht, dass sich nicht generell ganz dringend etwas am Fahrradnetz in ganz Essen ändern muss“, stellte Pabst direkt zu Anfang klar. Das sogenannte Hauptroutennetz der Stadt Essen sei vor zehn Jahren zuletzt überarbeitet worden, da müsse wieder angeknüpft werden. „Wir wollen dieses Netz analysieren und kein komplett neues entwerfen. Dazu planen wir konkrete Vorschläge für die Erweiterung“, erläuterte Pabst das geplante Vorgehen.

Lücken im Radnetz schließen

Der Ausbau der Radschnellwege RS1 von Hamm über Essen nach Duisburg sowie der Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet (RSMR) von Essen über Bottrop nach Gladbeck biete zwar bald neue Möglichkeiten - gerade im Berufs- und Alltagsverkehr. Dennoch gäbe es noch eklatante Lücken zwischen zentralen Gebieten im Hauptroutennetz, die dringend geschlossen werden müssten. „In Burgaltendorf und Horst fehlen beispielsweise Anbindungen zu den Wohngebieten. Dazu wäre eine Detailplanung des Ausbaus notwendig“, erklärte Pabst.

Ein weiterer Vorschlag: Bereits bestehende Radwege könnten ins Hauptroutennetz aufgenommen werden. Denn einige Strecken, die funktionstüchtig erscheinen, seien durchaus vorhanden. Wichtig sei allerdings, dass die Routen nicht automatisch ins Hauptroutennetz aufgenommen werden sollten, sondern nur die wirklich wichtigen Verbindungswege.

Kritik an der Ampelschaltung für Radfahrer auf der Hauptroute

Essen Weitere Termine des Nord-Stammtisches Die nächsten grünen Nordstammtische finden am Mittwoch, 12. Februar, und am Mittwoch, 11. März 2020 statt. Die Mitglieder treffen sich von 19.30-21.45 Uhr im Bistro Orange der Zeche Helene, Twentmannstraße 125. Weitere Informationen unter: https://gruene-essen.de/termine/

Zurück in den Essener Nordwesten: Dort müsse eine Verbindung im Stadthafengebiet am Kanal erschaffen werden. Außerdem fehle eine Verbindung parallel zur Bottroper Straße. Auch im Stadtkern fordern die Grünen die Aufnahme mehrerer Routen ins Hauptroutennetz - unter anderem die bereits vorhandenen Radwege entlang der Hindenburg-, Ostfeld- und Segerothstraße sowie die Verbindung von Essen-Süd-West Richtung Zentrum und Universität.

Kritik gab es an der Ampelschaltung für Radfahrer auf der Hauptroute, die insofern geändert werden müsste, als dass Radfahrer schneller Grün bekommen.

Anwohner machen Verbesserungsvorschläge

Ein weiteres Thema des Abends war die fehlende Beleuchtung - vor allem auf Radwegen im Wald. „Die Ost-West-Verbindung führt zum Beispiel teilweise durch den Wald, der nicht beleuchtet ist. Hier könnte man über automatische Beleuchtungen anhand von Bewegungsmeldern nachdenken.“

Verbesserungsvorschläge von Anwohnern des Essener Nordens nahm Ulrich Pabst auf, diese sollen in der Arbeitsgruppe mitbedacht werden. Dazu zählte etwa der Einwand von Mirko Sehnke, Alltagsradler aus Altenessen, der sich auf neu geplante Radwege bezog: Diese müssten breit genug angelegt werden, damit Autofahrer den erforderlichen Abstand einhalten könnten. Die Zollverein-Trasse in Richtung Triple Z wiederum sollte beleuchtet werden: „Immerhin ist das vor allem morgens eine stark genutzte Strecke.“