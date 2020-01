Essen: Heisinger Fußballer landen als Sticker im Sammelalbum

Sammeln, kleben, tauschen heißt es derzeit beim Heisinger SV abseits des Platzes. Dabei füllen die Fußballer mitnichten Hefte mit Bildern von Manuel Neuer oder Ronaldo: Die Kicker aus Heisingen sammeln Sticker ihrer eigenen Mannschaften in ihrem „Sammelalbum für lokale Stars“.

Motive der Aufkleber sind nicht Ronaldo oder Manuel Neuer, sondern die Spieler des Heisinger SV. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zu den Fußballern zählen etwa Akin (Sturm), Raphael (Torwart, Abwehr), Maximilian (Sturm, vier Tore allein im Training an diesem Tag) und Mauritz (Abwehr). Die Achtjährigen der F-Jugend sind durchaus Fans vom BVB, von Bayern oder Barcelona und sammeln zur Europa- oder Weltmeisterschaft natürlich Aufkleber ihrer sportlichen Vorbilder. Viel mehr Freude aber macht es dem Nachwuchs derzeit, die Vereinskameraden oder gar sich selbst im Trikot aus den Tütchen zu ziehen.

Bilder der 14 Jugend- und vier Herrenmannschaften

407 Bilder gibt es insgesamt: von den Spielern der 14 Jugend- und vier Herrenmannschaften, aber auch zur Historie des heute rund 500 Mitglieder starken Vereins, zu dem DJK Heisingen und der 1. FC Heisingen 1996 fusionierten. Es gibt Aufkleber zu früheren Erfolgen wie dem Aufstieg der DJK in die Landesliga (1992) und einen des ehemaligen Nationaltorwartes Jens Lehmann, dessen Heimatverein die DJK gewesen ist.

Beim Sammeln all dieser Sticker beobachtet Jugendleiter Achim Heymanns nun je nach Altersklasse ganz eigene Taktiken und Ziele. Während die Kinder – etwa 280 zählen zum Heisinger SV – sich besonders über ihre Bilder freuten, entwickelten die Eltern großen Ehrgeiz, um die Alben voll zu bekommen. Und es gibt Familien wie die von Jörg Frehmann, die bereits das vierte Album füllen: „Für die Schwiegereltern“, verrät der Trainer und sportliche Leiter.

Kontakt der Heisinger zum Berliner Start-up

Austausch in der Kabine: Maximilan Berns (l.) und Till Hoffmann blättern im vereinseigenen Stickerstars-Album. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Am heftigsten hat das Sammelfieber die Alten Herren gepackt“, ergänzt Achim Heymanns schmunzelnd, der gleichzeitig mit verantwortlich für diese Leidenschaft ist. Er war es, der zunächst mit dem Berliner Start-up Stickerstars telefonierte. An deren Projekt hätten sich bislang mehr als 600 Gemeinschaften beteiligt – von der Kreisklasse bis zur Bundesliga.

Die Idee: Die Mitstreiter in Berlin organisieren etwa ein Foto-Shooting und helfen auf der Suche nach einem Supermarkt, in dem Sticker verkauft werden. In Heisingen ist es Rewe, wo auch die Bilder der Spieler im DIN-A-4-Format aufgehängt wurden.

Essen Heisinger SV lädt zur Tauschbörse ein Die nächste Tauschbörse veranstaltet der Heisinger SV am Samstag, 18. Januar, auf seiner Sportanlage, Uhlenstraße 4. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr können kleine und große Sammler ihre Bilder tauschen. Geplant ist bei der Tauschbörse auch ein Programm mit Tombola und Torwandschießen, die Mitglieder bieten Speisen und Getränke an. Hinter Stickerstars steckt ein Start-up, das ursprünglich zwei Berliner 2012 gegründet haben. Weitere Infos: https://www.stickerstars.de/

Beim Heisinger Sportverein haben sich drei Mitglieder etwa damit beschäftigt, Namen zu überprüfen und auf den Datenschutz zu achten. Entstanden ist das selbst gestaltete Heft mit einer ersten Auflage von 350 Stück und einem Nachdruck von 200 Alben. Eines kostet sechs Euro mit fünf Stickern. Die Einnahmen (darunter auch für die lokale Werbung im Heft) fließen in die Vereinskasse, so dass der Verein auch finanziell profitiert.

Neue Kommunikation der „HSV-Familie“ losgebrochen

Das Sammelfieber trifft Groß und Klein, hier beim Auftakt zur Stickerstars-Aktion des Heisinger SV. Foto: Foto / Heisinger SV

Viel mehr aber freuen die Mitglieder Effekte wie der Austausch zwischen Jung und Alt: „Da wird schon auf dem Weg zum Platz oder in die Kabine über Lücken im Album und doppelte Sticker diskutiert“, beschreibt Betreuer und Trainer Mirko Kuhn diese Kommunikation der „HSV-Familie“ rund um die Sticker, die manchen Gelegenheit biete, sich noch besser kennenzulernen.

Dabei tauschen die jungen Sammler die Bilder nicht nur nach dem Training in der Kabine, sondern auch in der Schule. Ein erstes Tauschtreffen gab es bereits zum Auftakt, ein weiteres folgt auf dem Sportplatz des Heisinger Vereins (18. Januar). Die Aktion dauere noch bis Mitte Februar, und die Heisinger finden jetzt schon, dass sie mit ihren Stickerstars ein Treffer gelandet haben.