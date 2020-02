Wo können Kinder im Kita- und Grundschulalter Sport treiben? Einen Überblick über die vielfältigen Angebote in den Stadtteilen von A wie Altendorf bis W wie Werden bieten eine neue Broschüre, die in Zusammenarbeit der Stadt Essen mit dem Essener Sportbund (Espo) entstanden ist.

Die Broschüre wird ab der kommenden Woche in allen Essener Kindertagesstätten erhältlich sein sowie zur Schuleingangsuntersuchung im Gesundheitsamt an der Hindenburgstraße. Alle Informationen bietet der Espo zudem im Internet unter www.essener-sportbund.de. Für alle, die zielgerichtet suchen wollen: Sämtliche Angebote der Sportvereine sind in einer neu erstellten Datenbank auch über eine Suchmaschine abrufbar und zwar unter suchmaschine.essener-sportbund.de.

Viele Kinder weisen motorische Defizite auf, wenn sie in die Schule kommen

Ziel sei es, gemeinsam mit den Sportvereinen die Bewegungsfähigkeit von Kindern zu fördern, sagt Essens Sportdezernentin Simone Raskob. Denn dass jedes Kind balancieren oder rückwärts laufen kann, ist längst nicht selbstverständlich. Viele Kinder weisen motorische Defizite auf, wenn sie in die Schule kommen.

Stadt und Espo wollen Eltern deshalb darauf aufmerksam machen, was sie tun können, um ihrem Kind zu Sport- und Bewegung zu verhelfen. Und sie wollen Sportvereine und Kindertagesstätten zusammenbringen. Zehn Kitas in Rüttenscheid, Altenessen, in Frohnhausen, Freisenbruch und im Ostviertel machen bereits mit, außerdem sechs Sportvereine. Im Rahmen des Projektes „Sportplatz Kommune – Kinder und Jugendsport fördern in NRW“ fördert das Land das Vorhaben über zwei Jahre mit jeweils 15.000 Euro.

Sportvereine sehen in der Kooperation die Chance, sich bekannt zu machen

Die Kindertagesstätte Heilige Dreifaltigkeit in Freisenbruch ist eine von ihnen. Übungsleiter des MTG Horst bieten dort einmal pro Woche Bewegungsspiele und Turnübungen an. Die Kinder gewinnen an Sicherheit nicht nur beim Balancieren. Kita-Leiterin Sahanim Hohn hat festgestellt, dass die Kinder bereits viel selbstbewusster auftreten.

MTG-Geschäftsführer Eiko Rümker sieht in der Kooperation eine Chance, um seinen Verein bei Eltern bekannt zu machen. Die Kita liegt in einem sozialen Brennpunkt, 80 Prozent der Bewohner sind Migranten. „Viele Eltern wissen gar nicht, dass sie ihre Kinder auch zum Turnen schicken können“, weiß Sahanim Hohn.

Nicht nur Turnen, auch Schwimmen mit steht auf dem Programm. Gemeinsam mit Trainern des SV Steele 11 geht es in den Ferien ins Schwimmbad.

Der Essener Sportbund möchte die Kooperation ausbauen und weitere Vereine dafür gewinnen. Mit dem Auslaufen der Förderung soll nicht Schluss sein, sagt Petra Fischer vom Espo.