Essen: Initiativen gehen für Menschenrechte auf die Straße

Die faktische Aussetzung des Asylrechts an der griechischen Grenze und das Elend der zurückgewiesenen Flüchtlinge sind in Essen Anlass für eine Protestkundgebung: Unter dem Motto „Defend solidarity – Menschenrechte statt Tränengas“ rufen die Initiativen „Aufstehen gegen Rassismus“ und „Seebrücke“ für Samstag zu einer Versammlung auf dem Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt auf.

Die Polizei bestätigte am Dienstag eine entsprechende Anmeldung einer Veranstaltung zwischen 14 und 20 Uhr. Wie deren Sprecherin Bettina Wehram sagte, werden rund 100 Teilnehmer erwartet.

Ob es bei Ort und Uhrzeit bleibe, sei aber noch unklar. Die Gespräche mit den Anmeldern stehen noch aus. (j.m.)