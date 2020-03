Essen: Jugendliche Räuber überfallen 30-Jährigen hinterrücks

In Essen wurde ein 30-Jähriger überfallen und ausgeraubt. Die Polizei konnte vier junge Verdächtige festnehmen.

Jugendliches Quartett greift 30-jährigen Essener hinterrücks an und raubt ihn aus. Der Polizei gelingt es Verdächtige festzunehmen.

Das Raubdezernat der Essener Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen 30-jährigen Mann, der von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und bestohlen wurde.

Zur Tatzeit (Dienstag, 10. März) befand sich der Essener auf der Ückendorfer Straße, als er in Höhe der Überführung an der Radtrasse von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen wurde. Die Gruppe befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem 30-Jährigen. Als sich dieser zur Gruppe umdrehte, sprühte ihm einer der Jugendlichen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Danach schlugen sie gemeinsam auf ihn ein.

Während sie auf den Essener einschlugen, forderten sie Bargeld und das Mobiltelefon. Nach mehreren Schlägen in Richtung Oberkörper und Gesicht nahm der Essener daraufhin sein Handy und warf es in Richtung der Gruppe.

Polizisten nehmen vier Verdächtige fest

Die Täter flüchteten daraufhin über die Beisenstraße auf die angrenzende Radtrasse. Der Ausgeraubte lief zu einer Verwandten und verständigte die Polizei. Über Funk informierte die Leitstelle die Streifenwagen im Essener Norden über den Raub und die Personenbeschreibung der Täter.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizisten eine Gruppe Jugendlicher an der Haltestelle Zollverein-Nord, die augenscheinlich der Personenbeschreibung entsprachen. Eine der Jugendlichen (17) versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber gestoppt werden. Die Jugendlichen (zwischen 16 und 17 Jahre) gaben an, sich zum Raub nicht äußern zu wollen.

Bei der Durchsuchung konnte ein Pfefferspray aufgefunden werden, dass aufgrund des geringen Füllzustands als Tatmittel in Betracht kommen könnte. Aufgrund der Gesamtumstände nahmen die Polizeibeamten die vier Jugendlichen fest. Das entwendete Handy konnte nicht aufgefunden werden. Der Ermittler des Raubkommissariats prüft nun, ob die vier Jugendlichen als mögliche Tatverdächtige in Betracht kommen. Tatzeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 31 zu melden (0201/8290). Die Ermittlungen dauern an.