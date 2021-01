Randale in Essen: Gruppen werfen Böller auf Einsatzkräfte

Essen. Junge Männer haben in der Silvesternacht in Essen Mülltonen angezündet und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Böllern beworfen.

Mag Corona für die Allermeisten eine andere Silvesternacht bedeutet haben, für Polizei und Feuerwehr in Essen änderte sich eines nicht: Wieder sind sie bei ihren Einsätzen mit Böllern beworfen worden. Zwei größere Vorfälle meldet die Polizei im Südostviertel und in Altenessen. Ein 16-Jähriger wurde dabei festgenommen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Essen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Es sei trotz weniger Einsätzen insgesamt eine ereignisreiche Nacht gewesen, lautet die Bilanz der Polizei. Es gab weniger Schlägereien unter großen Gruppen, aber durchgehend Einsätze wegen Ruhestörung, des Gebrauchs illegaler Feuerwerkskörper oder Schreckschusspistolen. „Beschäftigt waren wir durchgehend bis 3.30 Uhr“, meldet Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Neujahrsmorgen.

Polizei Essen an Silvester verstärkt unterwegs

Die Polizei war in der Silvesternacht verstärkt unterwegs, hatte dafür Unterstützung von den Kollegen der Bereitschaftspolizei. Denn eine zusätzliche Aufgabe in dieser Nacht in Zeiten der Pandemie war es für die Beamten, die Vorschriften zur Corona-Schutzverordnung im Blick zu halten. „Diese wurden größtenteils eingehalten“, so das Fazit.

Kurz nach Mitternacht (0.16 Uhr) wurden die Beamten jedoch zur Steeler Straße/Ecke Kurfürstenstraße gerufen. Dort hatten Zeugen rund 30 Jugendliche gemeldet, die Mülleimer anzündeten und dazu offenbar Brandbeschleuniger nutzen.

Randalierer warfen gezielt Feuerwerkskörper

Als Feuerwehr und Polizei den Einsatzort erreichten, zögerten die Randalierer nicht: „Augenblicklich wurden die Kollegen gezielt aus der Gruppe heraus mit Feuerwerkskörpern angegriffen“, schildert Wickhorst. Bei den Feuerwerkskörpern, die zu Wurfgeschossen wurden, soll es sich nach derzeitigem Stand um ein „Feuerwerk der Kategorie 4“ handeln, das für den professionellen Gebrauch verkauft werde. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Nach Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei einen Jugendlichen fest. Der 16-Jährige soll mutmaßlich mit den Feuerwerkskörpern geworfen haben. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten seine Erziehungsberechtigten ihn auf der Polizeiwache abholen.

Ein 16-Jähriger wurde bei dem Einsatz in der Silvesternacht in Essen festgenommen. Foto: Markus Gayk/TNN/dpa

Lesen Sie auch: Die Silvesterbilanz 2020/2021 für NRW

50-köpfige Gruppe randalierte auf Altenessener Markt

Nur wenig später beschäftigte die Polizei eine größere Gruppe in Altenessen. Gegen 0.40 Uhr hatten Anwohner die Beamten alarmiert und berichtet, dass etwa 50 Personen auf dem Altenessener Markt randalierten und diesen verwüsteten.

„Zertrümmerte Haltestellen, zerschlagene Werbetafeln und abgetretene oder brennende Mülleimer“, zählt Christoph Wickhorst die Schäden auf. Als die Polizei eintraf, flüchtete die Gruppe. Der Polizei sei es jedoch gelungen, vier mutmaßliche Randalierer festzuhalten. Die Beamten nahmen die Personalien auf, bevor die vier wieder gehen konnten. Weitere Details zu der Gruppe und auch zu den Jugendlichen gab es am Morgen noch nicht.

Ab halb vier dann wurde die Nacht für die Polizei ruhiger, das Aufkommen der Einsätze ließ nach.