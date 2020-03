Essen-Altenessen. Die U-Bahn-Haltestelle am Bahnhof Altenessen ist in einem schlechten Zustand. Bürger und Politiker fordern eine Sanierung und optische Aufwertung.

Der gesamte Verkehrsknotenpunkt am Altenessener Bahnhof ist in einem desolaten Zustand: Defekte Rolltreppen und Aufzüge, schäbige Eingänge mit kaputten Fliesen, hässliche oberirdische Stationshäuser und Fahrstuhlanlagen– Bürger wie lokale Politiker fordern endlich Abhilfe. Oder direkt eine Gesamtkonzept für eine kompletter Modernisierung.

Edith Thomas steigt langsam in die Tiefen der U-Bahn-Station am Altenessener Bahnhof: Schritt für Schritt tastet sich die 83-Jährige vorsichtig in den Untergrund. „Das ist für mich sehr beschwerlich“, sagt sie, „aber es geht nicht anders. Rolltreppe und Aufzug sind beide ausgefallen.“ Das sei keine Seltenheit, so die Altenessenerin weiter, „und es wird mit den Jahren immer schlimmer“.

Die Linie 108 hält mitten auf der Straße

Auch Simone Stüer ist regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und empfindet den U-Bahnhof als Zumutung und Schandfleck. „Natürlich gibt es bei den zahlreichen Zugängen zur Haltestelle immer Rolltreppen, die funktionieren. Aber dafür muss man halt quer über die Kreuzung laufen und alles ausprobieren“, sagt sie.

Schäbiger geht nicht mehr: Ein Zugang zur U-Bahn-Haltestelle in Altenessen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Zwei defekte Aufzüge, Stillstand bei drei Rolltreppen, die bereits mit Gittern abgesperrt sind – bis Mai müssten sich die Fahrgäste zumindest bei den Rolltreppen gedulden, teilt die Ruhrbahn ihren Fahrgästen auf den angebrachten Schildern mit.

Eine große elektronische Anzeigentafel ist geplant

Aber auch oberirdisch ist die Situation nicht gerade entspannt: Die Linie 108 hält mitten auf der Straße, eine Verkehrsinsel gibt es immer noch nicht. Zwei Busse steuern den Bahnhof an – damit sind es insgesamt fünf Linien, die sich hier kreuzen. Wann welche Bahn, welcher Bus abfährt, erfährt der Kunde nicht.

Zumindest dafür gibt es jetzt eine erste positive Nachricht: „Die Ruhrbahn wird zeitnah eine elektronische Anzeigetafel mit zwei Bildschirmen auf dem Vorplatz des neuen Süd-Karrees anbringen“, weiß der Altenessener und CDU-Ratsherr Uwe Kutzner. Zudem würden peu á peu die Rolltreppen auf der gesamten Nordstrecke erneuert, da es für die alten mittlerweile keine Ersatzteile mehr geben würde. „Und wir haben darauf gedrungen, dass die Ruhrbahn zuerst am Bahnhof mit dem Austausch beginnt.“

Straßenbahn steckt regelmäßig im Stau fest

Hier ein Austausch, dort eine Reparatur – für den Grünen-Ratsherren Walter Wandtke ist das alles nur Stückwerk und wenig befriedigend: „Deswegen fordern wir ein Gesamtkonzept für den Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof.“ Schließlich, so Wandtke weiter, sei der Bahnhof ja auch ein Bypass, wenn es zu Störungen am Hauptbahnhof kommen würde. „Unbefriedigend ist für uns auch die oberirdische Bahnlinie, die mitten auf der Altenessener Straße verläuft.“ Da sie keine eigene Trasse hat, würde sie oft im Feierabendstau stehen. „Da könnte man wenigstens die Schienen optisch von der Straße trennen.“

Essen Neues Einkaufszentrum sorgt für mehr Verkehr und Stau Mit dem Bau des neuen Einkaufszentrums Süd-Karree hat sich die Verkehrssituation rund um den Altenessener Bahnhof noch verschärft. So staut sich dort der Verkehr auf der Lierfeldstraße bis zur kleinen Brücke über die Berne. Wer auf den Parkplatz des Einkaufszentrums will oder ihn verlassen möchte, der muss große Geduld mitbringen. Seit Monaten ist auch der Rechtsabbieger von der Lierfeldstraße auf die Altenesser Straße gesperrt. Das soll sich erst ändern, wenn dort eine neue Ampelanlage installiert ist. Dann wird es auch eine extra Ampelschaltung für die Rechtsabbieger geben.

Eine komplette Renovierung und Modernisierung würde auch der Altenessener Alfons Muller bevorzugen: „Wir fühlen uns immer abgehängter im Essener Norden. Das zeigt sich auch am Zustand unserer Haltestellen, die seit Jahren vernachlässigt werden.“