Essen-Kray: Zweijährige stürzt aus 4. Etage – Lebensgefahr

Aus einem Fenster in der vierten Etage ist am Dienstagabend ein zweijähriges Mädchen gestürzt. Das Kind schlug im Innenhof auf und wurde lebensgefährlich verletzt.

Essen. Ein Mädchen ist am Dienstagabend in Essen-Kray aus dem Fenster gestürzt. Die Zweijährige fiel vier Stockwerke tief. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Blaulicht in Essen-Kray am Dienstagabend: Ein zweijähriges Kind ist am Lohdiekweg aus dem Fenster einer Wohnung in der vierten Etage gestürzt. Wie die Polizei am Abend bestätigte, wurde das Mädchen beim Aufprall im Innenhof des Mehrfamilienhauses schwerstverletzt. Es liege nun in einer Essener Klinik und schwebe in Lebensgefahr, hieß es aus der Leitstelle.

Der Notruf war gegen 18.50 Uhr eingegangen. Wie es zu dem Unglück kam, dazu gab es zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (shu)