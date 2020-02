Essen: Kulturpunkte sollen Kulturpfad ersetzen und ausweiten

Bislang kannte man den gelben Punkt vor allem aus der Abfallwirtschaft. Nun könnte er eine Essener Projekt recyceln, das in den vergangen Jahren buchstäblich an Strahlkraft verloren hat. Der farbige Punkt nämlich soll die leuchtenden blauen Glassteine ablösen, die bislang den Kulturpfad markieren.

Die 327 LED-Leuchten, die vor Jahren zwischen Museum Folkwang und Marktkirche in den Boden eingelassen wurden, sind inzwischen zumeist demoliert, zerkratzt, verklebt oder haben nach zigtausend Leuchtstunden einfach ihren Geist aufgegeben. Nach Angaben von Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain, der die Strecke vor wenigen Tagen noch einmal abgeschritten ist, „leuchten nur noch zehn Steine“. Al Ghusain hat das Thema nun wieder auf die Tagesordnung gehoben und dem Kulturausschuss am Mittwoch ein neues Modell vorgestellt. Statt der technisch aufwendigen und teuren blauen LED-Leuchten sollen künftig Kulturpunkte auf Kulturorte hinweisen – und zwar im gesamten Stadtgebiet von Kettwig bis Katernberg.

Farbige Laternen als Ersatz für LED-Leuchten

Mehrfach war in den vergangenen Jahren über eine mögliche Erneuerung der Kulturpfad-Steine diskutiert worden. Die Technik sei inzwischen allerdings veraltet, ein Austausch einzelner Steine somit nicht sinnvoll. „Ein Komplettneubau mit neuer Technik würde geschätzt eine Million Euro kosten“, heißt es in der Vorlage, über die der Kulturausschuss nun erstmals beraten hat. Auch die 2017 bereits diskutierte Alternative – Straßenmasten anzustreichen und mit farbiger Folie leuchten zu lassen – bekommt in dem Papier eine Absage. Zwischen Stadtgarten und Hauptbahnhof seien beispielsweise gar keine geeigneten Masten vorhanden. Die parallel ins Auge gefasste Lösung mit Lichtwürfeln, die an den Fassaden angebracht werden könnten, wird ebenfalls als unrealisierbar eingestuft. An denkmalgeschützten Fassaden wie am Essener Dom sei dies beispielsweise ausgeschlossen.

Essener Kulturpolitik soll „partizipativer, integrativer und nachhaltiger“ werden

Die Kulturpunkte – ob sie nun gelb sind oder andersfarbig – könnten nach Ansicht von Muchtar Al Ghusain nicht nur im Boden oder an Gebäuden aufgebracht werden, sondern auch in Broschüren, auf Plakaten und Fahnen als Hinweis dienen. Außerdem könnten sie mit zusätzlichen Informationen gekoppelt sein, beispielsweise über einen QR-Code. Für den Dezernenten sind die neuen Brandingzeichen auch Ausweis einer Kulturpolitik, die „insgesamt partizipativer, integrativer und nachhaltiger“ werden soll.

Essen Blaue Steine für mehr Wahrnehmung Die blauen Leuchtsteine wurden in Essen zur „wahrnehmbaren Verdichtung von Kunst und Kultur“ verlegt. Der Kulturpfad zieht sich über eine Länge von etwa vier Kilometern, er verbindet Kulturstätten und Kunstobjekte in der Essener City und im Südviertel miteinander. Angeschlossen sind beispielsweise die Alte Synagoge, Dom und Philharmonie

Ob sich die neue Strategie durchsetzen kann, soll nun in einem breit angelegten Verfahren diskutiert werden, an dem städtische und freie Kultureinrichtungen gleichermaßen beteiligt werden sollen. Im Kulturausschuss fiel die Resonanz eher verhalten aus. Grünen-Politikerin Lisa Mews bedauert, dass mit der Absage an den bisherigen Kulturpfad „die Idee des Verbindenden wegfällt“. Auch für Karlgeorg Krüger (FDP) bleibt die Beleuchtung ein wichtiger Aspekt. Andere Städte würden ihre herausragenden Gebäude abends wirkungsvoll in Szene setzen. In Essen bleibe es duster.

Auch der Rückbau des Essener Kulturpfades wird einiges kosten

Ohnehin bleibt die Frage, was mit den kaputten Kulturpfad-Steinen passiert, für deren Anschaffung etliche Sponsoren in der Vergangenheit immerhin 1550 Euro pro Stück berappt haben. In den Ausschuss-Unterlagen wird schon darauf hingewiesen, „dass auch bei einem etwaigen Rückbau des derzeitigen Kulturpfades Kosten entstehen“.