Essen: Lebensmittelkontrolleure kommen mit Arbeit nicht nach

Blum muss einiges abkönnen. Ekel gehört zu seinem Beruf. Kakerlaken an der Decke, Rattenkot in Schubladen, vergammeltes Fleisch in Kühlschränken, verdreckte Restaurantküchen, die Jahre keiner geputzt hat – all das hat der Lebensmittelkontrolleur in Essen schon erlebt.

Solch heftige Fälle sind zum Glück nicht alltäglich. Hygienemängel in Gastrobetrieben entdecken Mark Blum und seine Kollegen dennoch regelmäßig. Das Fatale daran: Die Lebensmittelkontrolleure kommen mit ihren Überprüfungen gar nicht nach.

Normalerweise müssten sie im Jahr rund 5000 so genannter Plankontrollen in Essen durchführen. Tatsächlich schaffen sie gerade einmal etwas mehr als die Hälfte, wie eine Untersuchung der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch jüngst aufzeigte. Mark Blum erlebt dieses Dilemma tagtäglich: Jeder Kontrolleur in Essen sei für etwa 600 bis 700 Betriebe zuständig. Wie häufig diese überprüft werden müssen, hängt davon ab, zu welcher Risikoklasse sie gehören. Manche sind mehrfach im Jahr, manche auch nur alle drei Jahre an der Reihe. „Wenn man alles akribisch abarbeitet, kann man die vorgeschriebenen Kontrollen nicht schaffen. Dann bleiben viele auf der Strecke“, sagt Mark Blum.

Von 13 Stellen in Essen sind nur neun besetzt

Das Hauptproblem: Es fehlt im zuständigen Veterinäramt an Personal. Von den 13 vorgesehenen Stellen für Lebensmittelkontrolleure sind derzeit nur neun besetzt. Und weil Lebensmittelkontrolleure vielerorts fehlen, jagen sich die Städte das Personal auch noch gegenseitig ab. Essen hat reagiert, bildet seit einiger Zeit mehr aus und hat zudem die Arbeitsplätze höher eingruppiert, so dass die Kontrolleure besser verdienen. Wenn alles nach Plan läuft, dann sind in zwei Jahren alle 13 Stellen besetzt.

Was Mark Blum allerdings ärgert: Berichte, wie die von Foodwatch, schauen nur auf die Zahl der gesetzlich vorgeschriebenen Plankontrollen. Tatsächlich gehören zu seiner Arbeit jede Menge Nachkontrollen. Sie machen bis zu 50 Prozent seiner Arbeit aus. „Was nützt es, wenn ich einen Betrieb kontrolliere und dann nicht mehr nachschaue, ob die Mängel auch tatsächlich beseitigt sind“, betont der 32-Jährige. „Wenn wir die Verbraucher schützen wollen, müssen wir Präsenz zeigen.“

Der folgende Einsatz, den die Redaktion begleiten durfte, scheint daher typisch: Mark Blum ist an diesem Morgen unterwegs zu einem Lebensmittelgeschäft im Norden der Stadt. Es steht eine Nachkontrolle an. Der Laden gehört einer arabischstämmigen Familie, die dort auch frisches Fleisch verkauft. In der Vergangenheit gab es in dem Geschäft immer wieder Probleme mit der Hygiene. Sie führten auch dazu, dass Mark Blum den Laden kurzzeitig schließen musste, bis die Mängel beseitigt waren.

Kontrollen sind immer unangemeldet

Azubi Tim Tom Damaschke schaut sich im Kühllager um. Das Fleisch sollte nicht mit Plastikfolien bedeckt sein, so seine Kritik. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Bei seinem letzten Besuch im August vorigen Jahres hatte der Kontrolleur nichts zu bemängeln. Doch Mark Blum weiß: Viele Betriebe lassen in ihren Bemühungen schnell wieder nach, in dem Glauben, dass es bis zur nächsten Kontrolle wieder ein Jahr oder länger dauert.

Der Überraschungseffekt der unangemeldeten Kontrollen gehört deshalb dazu. Und so betritt Mark Blum schnellen und festen Schrittes den Laden. „Guten, Morgen. Wir wollen mal wieder nach dem Rechten schauen“, sagt er. Der Inhaber scheint kurz verdutzt, bittet dann aber auch die Presse herein. „Wir haben hier ja nichts zu verbergen“, sagt er.

Mark Blum und sein Azubi-Kollege Tim Tom Damaschke holen ihre weißen Kittel aus der Tasche, streifen sich das weiße Haarnetz bzw. Basecap über den Kopf und waschen sich die Hände. Dann geht es durch einen kleinen schmalen Gang nach hinten, wo das Fleisch gelagert und verarbeitet wird.

Der Metzger, der einmal die Woche in den Laden kommt, ist an diesem Tag auch da. Die Inhaber selbst seien Laien, sagt Mark Blume und berichtet von sehr vielen Quereinsteigern, mit denen er es zu tun hat. Handwerker oder Industriearbeiter, die irgendwann ein Restaurant eröffnen, seien keine Geschichten, die man nur aus dem Fernsehen kennt.

„Für uns heißt das viel Arbeit. Denn im Grunde bilden wir diese Quereinsteiger im Umgang mit Lebensmitteln aus“, klagt der Kontrolleur. Für ihn ist es völlig unverständlich, dass jemand ein Gastrogeschäft eröffnen dürfe, ohne wenigstens Grundkenntnisse vorzuweisen.

Mülltüten als Schmutzschutz an der Wand

Mark Blum fallen sofort die schwarzen Müllsäcke rechts an der Wand auf. Auf dem Tisch davor wird das Fleisch geschnitten. Links steht der Fleischwolf. Die Plastiksäcke sind mit Paketklebeband an der Tapete festgemacht. „Das geht so nicht“, sagt er energisch. Hinter den Mülltüten kommt eine graue Tapetenwand zum Vorschein, die einst mit Latexfarbe gestrichen wurde, um sie abwischen zu können. Doch die Farbe hat sich an vielen Stellen gelöst. „Wenn Sie das nicht richtig sauber bekommen, dann fliesen Sie die Wand am besten.“

Die Ehefrau des Inhabers, die mittlerweile eingetroffen ist, nickt. Das könne sie aber nicht gleich umsetzen. Vielleicht in drei oder vier Wochen. Mark Blum zeigt Verständnis: „Aber kümmern Sie sich!“

Die Mängelliste wird in den kommenden Minuten länger: Der Siphon leckt. An einem kleinen beklebten Schränkchen hängen Folienfetzen lose herunter. Auf der Kühltruhe steht eine Kaffeemaschine, Kabel hängen lose herab. Plastikwannen stehen auf dem Boden. Zum Teil sind sie nicht für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet. Das weiße Schneidebrett fürs Fleisch ist mit tiefen schwarzen Riefen durchzogen. Es hat seine beste Zeit lange hinter sich. Auch der Metallkorb mit den Fleischmessern darin ist offensichtlich schon länger nicht gründlich gereinigt worden.

Dass die Putzfrau das wohl zuletzt übersehen haben soll, lässt Mark Blum nicht gelten: „Wir können schon unterscheiden, was Alltagsschmutz ist und was schon länger nicht geputzt wurde“, sagt er betont.

Lebensmittelkontrolleur ordnet Grundreinigung an

Mark Blum kontrolliert den Fleischwolf in dem Essener Fleischbetrieb. Foto: Kerstin Kokoska / Funke Foto Service

Die Kaffeemaschine muss schließlich raus („Hier ist keine Cafeteria!“). Genauso das gefrorene Hackfleisch aus der Kühltruhe, das angeblich dort nur für den privaten Gebrauch lagert. („Das hat hier nichts zu suchen“). Mark Blum ordnet außerdem eine sofortige Grundreinigung des Raumes an. („Hier wird jetzt gleich sauber gemacht“).

Außerdem fehlen wichtige Dokumentationen. Da der Laden wegen der Frischfleischverarbeitung eine besondere Genehmigung hat, müssen die Inhaber täglich die Temperatur in der Verkaufstheke messen und notieren. Sie müssen ebenso eine Liste führen, dass täglich geputzt wurde. Die Auflagen sind streng, nicht jeder Gastronom versteht das und fühlt sich gegängelt. Aber am Ende geht es um die Gesundheit ihrer Kunden. Die Inhaberin sichert zu, die Listen künftig wieder regelmäßig zu führen.

Der Einsatz ist beendet und Mark Blums Bilanz lautet: „Nicht erfolgreich.“ Damit meint er, dass sich der Zustand in dem Laden seit seinem Besuch im August wieder verschlechtert hat. „Wir waren schon mal weiter“, sagt er der Inhaberin im Gehen.

Kontrolleur hadert mit Erfolg seines Berufsstandes

Häufig hadert Mark Blum mit solchen Erfahrungen: „Gute Betriebe werden durch uns besser. Doch wenn der Besitzer das nicht verinnerlicht und lebt, was wir ihm erklären, werden wir nachhaltig nichts erreichen.“

Auf seinem Zettel stehen an diesem Tag noch ein Bäcker, ein Imbiss und eine Betriebskantine. Über all seine Einsätze wird er anschließend im Büro noch einen Bericht verfassen müssen. Für den folgenden Tag steht eine Kontrolle bereits auf seinem Plan: Er wird wieder in dem Fleischladen nachschauen, ob die Reinigung erfolgt ist. Sein Fazit dann wird lauten: „Die Nachkontrolle war sehr erfreulich. Alle Hygienemängel wurden beseitigt.“