Essen: Lkw-Zugmaschine auf der Bottroper Straße ausgebrannt

Ein Lkw ist in Essen auf der Bottroper Straße ausgebrannt. In der Nacht zum Ostersamstag ist die Feuerwehr Essen ausgerückt

Essen. Nächtlicher Einsatz für die Essener Feuerwehr: Auf der Bottroper Straße brannte eine Lkw-Zugmaschine. Der Fahrer hatte das Feuer bemerkt.

Die Feuerwehr Essen hat in der Nacht zum Samstag eine brennende Lkw-Zugmaschine gelöscht. Der 63-jährige Fahrer war gegen 2.30 Uhr am Samstagmorgen in der Nähe der Rhein-Herne-Kanalbrücke unterwegs. Das teilt die Polizei Essen mit.

Während der Fahrt habe der Fahrer bemerkt, dass sein Fahrzeug brannte. Er konnte die Zugmaschine abstellen und die Feuerwehr alarmieren. Der Mann blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, nach einer stunde war der Einsatz beendet. Die Fahrtrichtung Recklinghausen war vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (red)