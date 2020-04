Auf der Haus-Berge-Straße in Essen-Altendorf hat ein 54-Jähriger lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten.

Ermittlungen Essen: Mann steht in Flammen - Polizei geht von Unfall aus

Essen. Glimmende Zigarette könnte die Kleidung des 54-Jährigen auf der Haus-Berge-Straße entzündet haben. Der Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Im Fall des lebensgefährlich verletzten Brandopfers aus Essen-Altendorf gehen die Ermittler der Essener Kripo inzwischen von einem Unfall aus. Der 54-Jährige ist am Dienstag brennend auf der Haus-Berge-Straße zusammengebrochen. Passanten leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.

Vermutlich war eine angezündete Zigarette ursächlich für den Brand, sagte Polizeisprecherin Judith Herold am Mittwoch. Die Glut könnte die leicht entflammbare Kleidung des Mannes entzündet haben. Nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt des Unglücks unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der anfängliche Verdacht eines möglichen Suizidversuchs hat sich nicht bestätigt.

Der 54-Jährige, dessen Wohnung sich in der Nähe des Unfallorts befindet, schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch im Krankenhaus betreut. Die Ermittlungen dauern an.