Essen: Mann überfällt Spielhalle und flüchtet mit Bargeld

Essen. Eine Spielhalle in Essen-Huttrop war Ziel eines Raubüberfalls: Der mit einem Messer bewaffnete Täter nahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete.

Ein Unbekannter hat am Freitag (13. März) eine Spielhalle an der Rellinghauser Straße in Huttrop, nahe der Wandastraße, überfallen. Er nahm Geld aus der Kasse und flüchtete.

Gegen 0.20 Uhr betrat der Mann die Spielhalle und ließ sich nach Polizeiangaben von einer 56-jährigen Mitarbeiterin zunächst den Schlüssel für die Toiletten geben. Als er von der Toilette wieder zum Kassenbereich kam, zog er ein Messer und bedrohte die Angestellte damit. Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, dann ging er in den Kassenbereich und nahm Geld aus der Kasse.

Die Polizei leitete im Nahbereich eine Fahndung ein – jedoch ohne Erfolg

Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Der mutmaßliche Räuber ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und soll „europäisch“ und insgesamt ungepflegt ausgesehen haben. Er hat kurze, dunkelbraune Haare, einen kurzen Bart mit Schnäuzer und große, braune Augen.

Bei der Tat trug er eine schwarze Jogginghose, eine grau-schwarze Strickjacke, weiße Turnschuhe der Marke „Nike“, einen schwarzen Rucksack und eine Cappy. Er sprach akzentfrei Deutsch. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung im Nahbereich nach dem Verdächtigen verlief negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.