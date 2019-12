Kriminalität Essen: Maskierte Männer überfallen Tankstelle am Heiligabend

Essen. Tankstellenraub in Essen: Täter bedrohen am Heiligabend 29-jährige Angestellte und flüchten mit ein paar hundert Euro Einnahmen. Zeugen gesucht.

Dreister Tankstellenraub am Heiligabend: Die Täter kamen um kurz vor Mitternacht, bedrohten eine Angestellte und raubten einige hundert Euro Einnahmen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts gemacht haben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, waren die zwei maskierten und bewaffneten Männer um kurz vor Mitternacht (23.50 Uhr) in eine Tankstelle an der Von-Schmoller-Str./ Ecke Hohenzollernstraße gestürmt. Massiv bedrohten sie die allein anwesende 29-jährige Angestellte und raubten wenige hundert Euro Einnahmen.

Die Räuber waren dunkel gekleidet, etwa 170 cm groß und sprachen Deutsch mit Akzent.

Hinweise sollten der Polizei schnellstmöglich unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 mitgeteilt werden.