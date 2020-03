Fünf Menschen sind in Essen - Stand Donnerstag Nachmittag - mit dem Coronavirus infiziert, etliche dürften noch folgen. Für die Betroffenen ist das ein Einschnitt, der in den allermeisten Fällen glücklicherweise nur von begrenzter Dauer sein dürfte - nach Überstehen der Krankheit.

Große Probleme für berufstätige Eltern bei massenhafter Quarantäne für Schulkinder

Anders aber als etwa die altbekannte Grippe, hat Corona das öffentliche Leben bereits jetzt stark verändert, und zwar weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus. Mit Einschränkungen im Alltag müssen auch diejenigen leben lernen, die selbst gar nicht infiziert sind.

Wenn beispielsweise Kinder aus reiner Vorsicht 14 Tage nicht mehr in die Schule gehen dürfen und Zuhause quasi gefangen sind, ist das nicht nur für sie schlimm. Auch viele berufstätige Eltern stehen vor riesigen Problemen, weil sie so schnell keine Betreuung organisieren können. Das wiederum hat Folgen für ihren Arbeitgeber, der bei seinen Aufträgen Abstriche machen oder Kunden hinhalten muss.

Essen ist wegen der Messe und der vielen sonstigen Veranstaltungen sehr verletzlich

Es sind solche Kettenreaktionen, die in der Summe enormen Schaden anrichten können. Überhaupt sind die Folgen für die Essener Wirtschaft und mittelbar auch für Arbeitsplätze besonders gravierend und in ihrer Tragweite noch gar nicht abzuschätzen. Essen ist allein schon wegen der Messe verletzlich und mehr als die meisten Nachbarstädte von Veranstaltungsabsagen betroffen.

Die Sanitär-Fachmesse ist bereits verschoben, was noch halbwegs zu verschmerzen ist. Spätestens Anfang nächster Woche aber muss klar sein, ob die Techno Classica, eine der größten Oldtimer-Messen der Welt, stattfinden kann. Falls nicht - und dafür spricht einiges -, dürfte dies den zahlreichen Essener Hotels, Taxibetrieben und auch manchem Gastronomen gewaltig die Bilanz verhageln, zumal das ja vielleicht nur der Anfang ist. Und wie lange Konzerte und Kulturaufführungen aller Art, aber auch Kongresse noch möglich sind, steht ebenfalls in den Sternen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Absagen.

Drohende wirtschaftliche Verwerfungen müssen von den Behörden mitbedacht werden

All dies mag nicht so wichtig erscheinen vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes, der im Zweifel Vorrang haben muss. Die drohenden wirtschaftlichen Verwerfungen sollten allerdings bei allen Behördenentscheidungen mit in die Abwägung genommen werden, denn auch hier geht es ja am Ende um Menschen und ihre Zukunftschancen.

Bislang hat das Lagezentrum der Stadt gute Arbeit geleistet, hat entschlossen, aber auch mit Augenmaß agiert. Das sollte so bleiben. Die Stadt quasi stillzulegen, ist hoffentlich auch künftig nicht nötig. Es gilt weiter den schmalen Grat zu finden zwischen der Verhinderung oder mindestens dem zeitlichen Strecken von Ansteckungen einerseits und der Vermeidung von Panik und wirtschaftlichen Totalschäden andererseits. Eine große Verantwortung.