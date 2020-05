Essen: Messerattacke im Flüchtlingsheim Fischlaken abgewehrt

Essen Die Polizei Essen ermittelt gegen einen algerischen Asylbewerber (20). Er hatte Stadt-Mitarbeiter im Flüchtlingsheim beschimpft und bedroht.

Städtische Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Essen-Fischlaken haben am Dienstag (5. Mai 2020) eine offenbar geplante Messerattacke im richtigen Moment abgewehrt. Wie die Polizei Essen berichtet, wird gegen einen 20 Jahre alten Asylbewerber aus Algerien ermittelt.

Als der Mann gegen 11.30 Uhr in der Unterkunft am Overmannshof geweckt und zu einer Behörde auf dem Gelände gebracht werden sollte, sei er die beiden Mitarbeiter laut und aggressiv angegangen. Plötzlich, so die Polizei, sei er in den nahen Toilettenbereich gerannt. Der 35-jährige Angestellte sei ihm gefolgt und habe gerade noch rechtzeitig reagieren können, als der junge Mann aus dem Toilettenkasten ein Messer hervorholte.

Polizei stellte neben dem Messer auch mögliches Diebesgut sicher

Geistesgegenwärtig habe er dem Angreifer das verbotene Messer aus der Hand geschlagen. Der 20-Jährige wehrte sich, aber mit der Hilfe von Kollegen habe man ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Mit Polizeihandfesseln gesichert

konnte der aggressive Mann von den Beamten befragt werden.

Neben dem verbotenen Messer stellten die Polizisten in seinem Zimmer zahlreiche Gegenstände fest, die möglicherweise aus Straftaten stammen - wie etwa neue etikettierten Damenschuhe. Aufgrund der noch aktuellen polizeilichen Unterlagen brauchte der zunächst Festgenommene nicht erkennungsdienstlich behandelt werden.

Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für die Unterkunft auf dem früheren Kutel-Gelände ausgesprochen, so dass sein weiteres Verfahren in einer anderen Stadt durchgeführt werde. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung.