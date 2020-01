Essen. Bombendrohung sorgte für Ausnahmezustand in St. Anna. Mitarbeiter verlangte fünfstellige Summe. Er wurde gefasst. Sein Motiv ist noch unklar.

Essen: Mitarbeiter (21) droht Altenheim mit Bomben-Anschlag

Mit einer Bombendrohung gegen das Alten- und Pflegeheim St. Anna in Essen-Altendorf hat ein 21-Jähriger am Dienstag für einen Ausnahmezustand an der Oberdorfstraße gesorgt. Der Mitarbeiter verlangte eine fünfstellige Summe Bargeld, sonst werde es zur Explosion kommen, drohte er am Mittag gegenüber Mitarbeitern. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte einem Richter vorgeführt. Der erlassene Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Am Tag zuvor hatte die Drohung für einen Großeinsatz gesorgt: Kräfte der Bereitschaftspolizei durchsuchten die 103 Zimmer der Einrichtung mit Unterstützung eines Diensthundes. Erst am Abend konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Weder in dem Altenheim, noch in der Wohnung des 21-Jährigen fanden sich verdächtige Gegenstände, berichtete Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Mittwoch.

Das Motiv für die Bombendrohung ist noch unklar

Was den jungen Mann zu der Tat trieb, die er gegenüber der Polizei einräumte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Wie St. Anna-Geschäftsführer Markus Kampling sagte, sei der Verdächtige seit Oktober als Pflegeassistent in der Einrichtung beschäftigt gewesen.

Nach der Drohung, die die Staatsanwaltschaft als einen Akt der räuberischen Erpressung wertet, sei das Arbeitsverhältnis schnell beendet worden. Die Belegschaft und die Bewohner hätten sich über Stunden gefühlt, als säße man tatsächlich auf einer tickenden Bombe. Dennoch hätten alle im Hause besonnen reagiert, so Kampling in Richtung seiner Mitarbeiter: „Das war eine herausragende Leistung.“ (j.m.)