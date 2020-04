Essen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Essen-Kray ermittelt die Polizei.

Essen. Ein 64-Jähriger kollidierte in Essen-Kray mit einem BMW. Am Steuer des Wagens saß ein 22-Jähriger. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Ein Motorradfahrer (65) hat am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Rotthauser Straße in Essen-Kray schwere Verletzungen erlitten. Der 65-jährige Gelsenkirchener stürzte mit seiner Yamaha zu Boden, als er mit dem BWM eines 23-jährigen Esseners kollidierte.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr in Richtung Gelsenkirchen. Vor ihm befand sich der 1er BWM. Am Steuer saß ein 22-Jähriger, neben ihm auf dem Beifahrersitz der 23 Jahre alte Fahrzeugeigentümer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 22-Jährige von der Rotthauser Straße nach links auf den Gedingeweg einzubiegen.

Dabei kollidiert der Gelsenkirchener Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache mit dem BMW, stürzte mit seiner Yamaha zu Boden und rutschte in die Einmündung des Gedingewegs. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungskräften um den verletzten Mann. Ein Krankenwagen transportierte ihn daraufhin in ein Essener Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen.