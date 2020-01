Essen. Ein 19-jähriger VW-Fahrer kollidierte in Rüttenscheid mit dem Mercedes eines 56-Jährigen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei Essen sucht Zeugen.

Essen: Nach Unfall mit Schwerverletzten sucht Polizei Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Essen-Rüttenscheid sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, waren am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Zweigertstraße/Haumannplatz zwei Autos zusammengeprallt. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem roten VW die Martinstraße in Richtung Landgericht, als er an der Kreuzung Zweigertstraße/Haumannplatz mit dem 56-jährigen Fahrer eines silbernen Mercedes kollidierte, der auf der Hufelandstraße in Richtung Rüttenscheid unterwegs war.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht das Verkehrskommissariat 2 jetzt Zeugen. Vor allem Beobachter, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.