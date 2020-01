Essen-Freisenbruch. Einkaufszentrum und Wohnraum in Freisenbruch: Stadt legt den Bebauungsplan aus, der sieht Ausbau des Verkehrsknotenpunktes vor.

Essen: Neues Einkaufszentrum und Kreuzung in Freisenbruch

Die Stadt legt den Bebauungsplan für das Großbauprojekt in Freisenbruch aus: Im Bereich Bochumer Landstraße entstehen ein Einkaufszentrum samt Wohnungen und dafür eine angepasste Straßenführung. Der deutlich ausgebaute Verkehrsknotenpunkt bedeutet dann die Durchstreckung vom Sachsenring bis zur Rodenseelstraße – und damit laut Stadt die wichtigste Änderung im Vergleich zu bisherigen Plänen.

Essen Bebauungsplan und öffentliche Beteiligung Der Bebauungsplan wird von Montag, 6. Januar, bis Freitag, 7. Februar, öffentlich ausgelegt, kündigt die Stadt an. In diesem Zeitraum werden die Planunterlagen im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, Deutschlandhaus, 5. Etage, Raum 501 ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Umfassende Informationen zu der Planung stehen dann laut Stadt ab dem Beginn der öffentlichen Auslegung zur Verfügung unter: www.essen.de/stadtplanung . Stellungnahmen können dann abgegeben werden. Bürger sind eingeladen, sich am Planungsprozess zu beteiligen.

Einsehen können Bürger die Unterlagen ab Montag, 6. Januar. Die Stadt lädt Bürger ein, sich am Planungsprozess zu beteiligen. Läuft alles wie angekündigt, werden die Freisenbrucher in dem neuen Zentrum beim Discounter, Vollsortimenter sowie Drogeriemarkt einkaufen. Auf rund 9000 qm sieht der Projektentwickler List Develop Commercial Handel, aber auch Büros, Arztpraxen, Dienstleistung, Wohnraum und Parkflächen vor.

Neue Pläne sehen vor allem neuen Kreuzungsbereich mit der Rodenseelstraße vor

Ein wesentliches Ziel dieser neuen Pläne (erste gab es bereits 2015) sei es, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling, die Verkehrsinfrastruktur und der Ausbau der Kreuzung anzupassen, damit der Verkehr zum und vom Einkaufszentrum fließen könne („leistungsfähige Erschließung“). Dafür sei nun auch der Ausbau notwendig, der die Rodenseelstraße stärker einbeziehe als es ursprünglich geplant gewesen sei.

Die Zufahrt zu den notwendigen Pkw-Stellplätzen für den Einzelhandel, den sonstigen Nutzungen und den Wohnungen erfolgt laut Stadt ausschließlich vom Sachsenring. Für den Neubau müssen aber zunächst bestehende Wohn- und Geschäftshäuser abgerissen werden. Die neue Immobilie soll vier Geschosse und insgesamt etwa 10.000 qm Fläche bieten.

Bürger beschreiben die Einkaufssituation als angespannt

An Bochumer Landstraße/Sachsenring/Rodenseelstraße soll in Essen-Freisenbruch das Einkaufszentrum entstehen und damit auch ein neuer Kreuzungsbereich. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Prägten in jüngster Zeit so manche Geschäftsschließung das Viertel sowie Schreibwarenläden, die mitunter Eier und Waschpulver ins Sortiment nahmen, so soll das neue Zentrum künftig die Nahversorgung sichern. Wie angespannt die Situation vor allem für ältere Menschen im Stadtteil ist, die nicht mehr oder nur eingeschränkt mobil sind, das beschrieben die Freisenbrucher immer wieder.

Sie schilderten, wie Lebensmittelgeschäfte, Discounter wie Netto oder Schlecker nach und nach verschwanden, manche sprachen vom rasanten Niedergang in puncto Einkaufsmöglichkeiten. Und sie halfen sich gegenseitig, indem Nachbarn älteren Bewohnern etwa schwere Taschen nach Hause trugen. Auf eine Verbesserung warten sie schon lange, erste Pläne für das Einkaufszentrum machten ihnen vor fünf Jahren erstmals Hoffnung auf die „Neue Mitte Freisenbruch“.

Leberwurst und Käseaufschnitt im Schreibwarenladen

In der Zwischenzeit stießen Infoveranstaltungen zum Thema, wie sie etwa SPD-Ratsfrau Barbara Soloch organisierte, auf reges Interesse, wurden Klagen über Leerstände an der Bochumer Landstraße immer lauter und Angebote wie Leberwurst oder Käseaufschnitt aus dem Schreibwarenhandel dankend angenommen. Bleibt es beim aktuellen Zeitplan des Investors, können die Freisenbrucher ab 2022 ihr neues Einkaufszentrum ansteuern.