Essen: Nicht genug intus - betrunkene Einbrecher erwischt

Essen. Trunkenbolde wollten einen Container mit Alkoholika in der Innenstadt knacken. Ein Zeuge schlug Alarm. Die Polizei nahm die beiden Männer fest.

Die Polizei hat in der Essener Innenstadt zwei betrunkene Einbrecher erwischt, die offenbar noch nicht genug intus hatten: Auf dem Kennedyplatz machten die 36 und 49 Jahre alten Männer daran, einen mit Alkoholika gefüllten Container zu knacken. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Staatsmacht alarmierte.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, versuchte das Duo die Tür des Behälters am Montagabend mit einem Bolzenschneider zu öffnen. Nach dem Alarm nahm eine Funkstreife die Männer vor Ort vorläufig fest.

Ein Arzt hielt eine medizinische Behandlung der Trunkenbolde für angezeigt

Die beiden Osteuropäer haben in Deutschland keinen offiziellen Wohnsitz. Damit ihnen ihr heftiger Alkoholkonsum nicht zum Verhängnis wird, hielt ein Arzt eine medizinische Behandlung im Krankenhaus für angebracht, wo sie von der Polizei bewacht wurden. Wenn sie wieder klar bei Verstand sind, sollen die Trunkenbolde vernommen werden.

Bereits in der Nacht vor dem „Coup“ auf dem Kennedyplatz hatten Unbekannte den mobilen Lagerraum aufgebrochen und Alkohol gestohlen. Im Moment ist nicht bekannt, wer für diesen Einbruch verantwortlich ist. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Vielleicht hat jemand am Vorabend verdächtige Beobachtungen gemacht und kann die Ermittler bei deren Arbeit unterstützen. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0.