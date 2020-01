Essen. Die Stadt Essen hatte die Toilette an der Hollestraße für die Trinkerszene eingerichtet. Angenommen wurde der Ort aber nie.

Es ist ein Un-Ort. Ein Ort, an dem sich niemand gerne aufhält. Warum auch? Hätten es die Verantwortlichen bei der Stadt Essen nicht ahnen können, als sie vor nunmehr vier Jahren an der Hollestraße unweit des Hauptbahnhofes eine öffentliche Toilette aus Edelstahl installieren ließen mit ein paar Betonklötzen als Sitzgelegenheit davor? Es sollte ein Angebot sein an die Trinkerszene, die auf dem Willy-Brandt-Platz nicht erwünscht war. Die Stadt wollte sie dort nicht länger dulden.

Zwar ist es gelungen, die Szene zu verdrängen; Essens Ordnungsdezernent Christian Kromberg führt dies auf den verstärkten Einsatz des städtischen Ordnungsdienstes zurück. Den eigens für sie eingerichteten Platz an der Hollestraße haben die Menschen nie angenommen, bestätigt Uwe Wawrzyniak von der Suchthilfe Essen.

Seit die Suppenküche der Caritas ausgezogen ist, ist es ein verlassener Ort

Der Platz sei leer, die Toilette aber immer noch da. „Auch wenn sie sich in einer Nische befindet, fällt sie aufmerksamen Passanten auf. Die Schale macht einen ungepflegten Eindruck, oft ist sie mit Papier und Laub befüllt.“ So beschreibt die FDP in der für die Innenstadt zuständigen Bezirksvertretung I den Un-Ort. Die Liberalen fordern die Stadtverwaltung zu prüfen, ob das stille Örtchen nicht wieder entfernt werden könnte.

Warum meidet die Szene den Platz an den Bahnhofsbögen? Spätestens seit die Suppenküche der Caritas dort ausgezogen ist, ist es ein verlassener Ort weit ab vom Schuss. Es gibt nichts zu sehen. Auch Menschen, die auf der Straße leben oder dort ihren Tag verbringen, wollen am sozialen Leben teilnehmen. An der Hollestraße können sie das nicht.

Beschwerden aus der Kaufmannschaft gaben den Anstoß für den Bau des Edelstahl-Klos

Nicht gerade einladend: Die Bahnhofsbögen an der Hollestraße Foto: Foto: André Hirtz

Deshalb treffen sie sich am Südausgang des Hauptbahnhofs, weiß Uwe Wawrzyniak. Wer muss, erledige dies eine Etage tiefer; auf der Zwischenebene unterhält die Ruhrbahn eine öffentliche Toilette. Der als Toilette zweckentfremdete Treppenabgang auf dem Willy-Brandt-Platz ist mit Gittern verschlossen. Beschwerden aus der Kaufmannschaft über unhaltbare Zustände dort waren für die Stadt Anstoß für den Bau des Edelstahl-Klos nebst Sitzgelegenheiten an der Hollestraße. Rund 20.000 Euro ließ sich die Stadt das Ensemble kosten. Heute wissen sie im Rathaus: Das Geld hätte die Stadt sich sparen können.

„Schön ist es nicht“, findet auch Ordnungsdezernent Christian Kromberg. Überhaupt könne der Ort eine städtebauliche Aufwertung gut vertragen. Nur wenige Schritte entfernt baut die Hotelkette Premier Inn eine 190-Zimmer-Herberge. Die Bahnhofsbögen aber verbreiten wenig einladend den Charme eines Hinterhofs. Die mit Gittern gesicherten Fenster sind vernagelt. An der Graffiti übersäten Fassade blättert der Putz.

Essen Vom Willy-Brandt-Platz verdrängt Der Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof war lange der bevorzugte Treffpunkt der sogenannten Trinkerszene. Inzwischen unterbindet der städtische Ordnungsdienst Ansammlungen von mehr als fünf Personen. Das Problem sei damit nicht gelöst, sondern nur verdrängt, kritisiert die Linke im Rat der Stadt. Erforderlich seien mehr Streetworker.

Auch in Berlin gibt es solche Bögen mit Cafés und Kneipen. Aber Essen ist eben nicht Berlin. Der Eigentümer, die Bahntochter DB Immobilien, hat keinerlei Ambitionen, irgendetwas aus den Bahnhofsbögen zu machen. Konkrete Planungen, lässt ein Bahnsprecher auf Anfrage der Redaktion wissen, gebe es zur Zeit nicht. So bleibt der Ort ein Un-Ort – ob mit oder ohne Toilette.