Die Polizei konnte in Vogelheim zwei Diebe fassen.

Kriminalität Essen: Offenes Fenster lockt Diebe an - doch Zeuge passt auf

Essen. Durch ein offenes Fenster haben zwei Männer in Vogelheim die Tür eines Lastwagens geöffnet. Sie stahlen Handys, kamen aber nicht weit damit.

Ein offenes Fenster eines Lastwagens war für zwei Diebe in Essen-Vogelheim allzu verlockend: Die beiden Männer öffneten am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Daniel-Eckhardt-Straße die Tür des Lkw und entwendeten Mobiltelefone und Tankkarten, berichtete die Polizei am Montag.

Ein Zeuge meldete dem 32-jährigen Fahrer den Diebstahl. Gemeinsam konnten die beiden Männer die Verfolgung der Täter in Richtung Hafenstraße aufnehmen. Einer der Tatverdächtigen warf während der Flucht seinen Rucksack weg.

Alarmierte Streifenwagen konnten die bis dato unbekannten Männer auf einem Firmengelände an der Westuferstraße festnehmen. Die Beute sowie den Rucksack fanden die Beamten in einem Grüngürtel. Bei der Durchsuchung der Personen und des Rucksacks konnten die Beamten Diebesgut aus einer Tat vom 24. April sicherstellen.

Die polizeibekannten Tatverdächtigen (24, 41) verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide Männer werden heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.