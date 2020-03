Essen. Rossini-Gala in Essen wird zum Hochgenuss für Freunde des Belcanto. Jessica Pratt und Dmitry Korchak verleihen den göttlichen Melodien Flügel.

Für die Freunde des Belcanto war es ein Hochgenuss, die Rossini Operngala im Rahmen der TuP-Festtage. Zwei herausragende Stimmen, Residenzkünstler Ivor Bolton am Pult und dazu ein punktgenau aufspielendes Orchestra Teatro Real Madrid. Der Alfried-Krupp-Saal hatte sich zwar nicht ganz gefüllt, aber die Opernfans feierten Jessica Pratt und Dmitry Korchak mit viel Brava und Bravo.

Essener Rossini-Gala: Szenen, Arien und Ouvertüren am laufenden Band

Das Programm hielt, was es Puristen versprach: Szenen, Arien und Ouvertüren aus Rossini-Opern am laufenden Band. Den einzigen Kontrast – geschmackvoll und doch wie ein Fremdkörper am strahlenden Sängerhimmel – setzte Bolton mit Brittens „Simple Symphony“ als neoklassizistischer Retrospektive und gab ihr, auf seine unnachahmliche Art ohne Taktstock formend und knetend, mit den Spaniern Delikatesse und Feinschliff vom „playful“ Pizzicato bis ins „frolicsome“-ausgelassene Finale.

Jessica Pratt rangiert ganz oben in der Weltrangliste der Koloratursopranistinnen

Die volle Aufmerksamkeit des Abends indes gehörte Jessica Pratt, die gleich als Semiramis zu hellem Jubel hinriss und sich dabei alles andere als auf seelenloses Feuerwerk reduzierte. In der Tat rangiert die Australierin ganz oben in der Weltrangliste der Koloratursopranistinnen. Die Technik ist atemberaubend, begleitet von stimmlicher Wärme, Schmelz und Durchschlagskraft, die Spitzentöne jubelt sie reihenweise mühelos heraus, auch in der Rolle der Amenaide („Tancredi“), die die Höchstschwierigkeiten der Olympia und Königin der Nacht und Olympia auf sich vereint. Ist da die legendäre Joan Sutherland wiedergeboren?

Dmitry Korchak verfügt über ein Zwerchfell aus Gummi

Über ein Zwerchfell aus Gummi verfügte auch Dmitry Korchak. Der gebürtige Russe ist mit der italienischen Opernwelt bestens vertraut. Nicht nur sein Rodrigo („Otello“) strahlte tenoralen Aplomb und metallischen Glanz aus, verlieh aber seinen Partien ebenso lyrische Empfindung und Esprit. Insofern passten beide vorzüglich zueinander und verliehen Rossinis göttlichen Melodien wahrhaft Flügel.