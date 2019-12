Essen. In der Innenstadt bedrohte ein 31-Jähriger Polizisten. In Horst ging ein Gleichaltriger Fußgänger verbal an. Beide Männer hatten Alkohol intus.

Essen: Polizei bringt zwei betrunkene Pöbler ins Gewahrsam

Die Polizei Essen hat am Dienstag aggressive Pöbler in der Stadtmitte und in Horst in Gewahrsam nehmen müssen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte sich zunächst ein 31-Jähriger um kurz nach 15 Uhr in Innenstadt einer Personenkontrolle entzogen. Als ein Beamter ihn festhalten wollte, riss er sich los. Selbst die angelegten Handfesseln bremsten nicht die Aggressivität des Mannes. Als auch die Drohungen sich steigerten, brachten die Polizisten den Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Hier bekam der Essener, dessen Atemalkohol über 1,2 Promille lag, Gelegenheit, sich einige Stunden zu beruhigen.

Die Brille eines Fußgängers in die Ruhr geworfen

Kurz nach 17 Uhr dann fiel ein weiterer Zeitgenosse „In der Lake“ in Horst auf. Auf einer Ruhrbrücke pöbelte der 31-Jährige nach Angaben von Zeugen Fußgänger an. Dabei soll er Vorbeikommende geschlagen und die Brille eines jugendlichen Fußgängers in die Ruhr geworfen haben. Auch gegenüber der eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte Mann respektlos und sehr aggressiv. Bäuchlings auf dem Boden liegend konnten die Polizisten ihn fesseln.

Ob neben der Alkoholisierung auch möglicher Marihuanakonsum seine Aggression schürte, ist nicht bekannt. Die Drogen wurde bei seiner Durchsuchung sichergestellt. Auch dieser Essener folgte seinem gleichaltrigen Vorgänger in das Polizeigewahrsam.