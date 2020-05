Essen: Polizei verfolgt angetrunkenen Rollerfahrer (16)

Essen Auf der Steeler Straße fiel er Polizei ein Rollerfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich leicht.

Die Essener Polizei hat sich in der Nacht auf Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit einem angetrunkenen Mofa-Fahrer (16) geliefert, der auf der Steeler Straße Schlangenlinien fuhr. An der Kreuzung Moltkestraße geriet der Mofafahrer in den Gegenverkehr, prallte an den Bordstein, geriet ins Taumeln und prallte gegen den Streifenwagen, der neben ihm fuhr.

Die Polizei gibt an, dass der Mofafahrer wegrennen wollte - deshalb wurde er ergriffen und zu Boden gebracht, um ihn zu fesseln. Dabei fiel der Helm des Fahrers zu Boden, der nicht verschlossen war.

Während dieser Maßnahme wurde der Mofafahrer augenscheinlich leicht verletzt - die Polizei spricht von einem oberflächlichen Kratzer an der Stirn. Er gab gegenüber der Polizei zu, Alkohol getrunken zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.