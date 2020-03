Essen: Radfahrer kollidiert mit Auto und wird verletzt

Essen. Zwei Autos stießen in Essen-Holsterhausen zusammen. Einer der Wagen drehte sich um die eigene Achse. Das wurde einem Radler (36) zum Verhängnis.

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto auf der Virchowstraße in Essen-Holsterhausen ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, wollte 43-jähriger BMW-Fahrer am Freitag aus einem Parkhaus nach links in die Virchowstraße in Richtung Hohlweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Renault einer 39-Jährigen, die ebenfalls die Virchowstraße in Richtung Hohlweg befuhr.

Die beiden Wagen stießen zunächst zusammen, anschließend drehte sich der Renault um die eigene Achse und kollidierte mit einem 36-jährigen Radfahrer. Dieser wurde erst auf die Motorhaube, dann auf den Boden geschleudert und dabei verletzt. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.