Symbolbild. Bisher Unbekannte setzen mit einer angeblich von Radio Essen stammenden Meldung das Gerücht in Umlauf, es gebe einen ersten Coronafall in der Stadt.

Essen. Auf WhatsApp sorgt eine Meldung für Aufregung zu einem angeblichen Corona-Fall in Essen. Der Radiosender Radio Essen warnt: „Das ist ein Fake!“

Essen: Radiosender warnt vor Fake zu angeblichem Corona-Fall

Ist es eine gezielte Aktion gegen Radio Essen, Panikmache oder ein schlechter Scherz? Diese Fragen stellt man sich derzeit beim Hörfunksender Radio Essen. Der Grund: Seit Mittwochabend verbreitet sich in Essen eine Falschmeldung auf dem Messengerdienst WhatsApp, die angeblich von Radio Essen stammt und die Überschrift hat „Coronavirus Meldung in Essen“. Der Sender stellt klar: „Das ist ein Fake! Es gibt derzeit keinen gemeldeten Fall in Essen.“

Mit dem Datum 29. Januar, 19.47 Uhr kursiert die Falschmeldung in Form eines Screenshots vom Onlineauftritt von Radio Essen, die zudem Details über den angeblichen Coronavirus-Erkrankten nennt. Demnach handle es sich um einen 32-Jährigen in Essen, der angeblich Kontakt zu einer Familie mit arabischem Namen habe, der ebenfalls genannt wird und offenbar einen Zusammenhang mit einem einschlägig bekannten libanesischen Clan andeuten soll. Außerdem setzt die Meldung das Gerücht in Umlauf, der Genannte kaufe regelmäßig in einer bestimmten Edeka-Filiale ein.

„KEIN chinesisches Coronavirus in Essen“

Nichts daran stimmt, stellte Radio Essen noch in der Nacht zu Donnerstag in einer Mitteilung auf Facebook und auf seinem Onlineauftritt klar, unter der Überschrift: „KEIN chinesisches Coronavirus in Essen“. Der Sender stellte klar: „Diese Meldung ist nicht von Radio Essen und ist ein Fake!“

Auch die umgehende Nachfrage am Uniklinikum Essen habe ergeben, „dass es aktuell keinen Patienten mit dem aus China stammenden Coronavirus an der Uniklinik gibt“, teilte Radio Essen mit.

Wer die Fake-Meldung in Umlauf gebracht hat und mit welcher Absicht war laut Radio Essen am Morgen noch unklar. Im Zweifel soll womöglich Panik geschürt werden. Der Sender bittet Nutzer sozialer Medien deshalb darum, „die Meldung nicht weiter zu verbreiten. Klärt bitte außerdem den Absender darüber auf, dass es sich um einen Fake und eine Falschmeldung handelt“.

Radio-Sender droht mit rechtlichen Schritten gegen den Verursacher

Zudem stellte der Sender klar, „dass wir unter keinen Umständen den Namen eines Patienten veröffentlichen.“ Dass die Meldung offensichtlich gefälscht ist, zeige sich zudem bereits bei näherem Blick: „Es finden sich im Text viele Fehler, die die Fälschung erkennbar machen“, es wird von einem Bakterium gesprochen und es gebe zahlreichen Rechtschreib- und Grammatikfehler; jedenfalls mehr, als sie auf Nachrichtenportalen üblich sein sollten.

Radio Essen behält sich weitere rechtliche Schritte gegen den Absender der Nachricht vor, teilte der Sender mit.

>> Info: Coronavirus in NRW?

Die bisher - Stand Donnerstagmorgen - ersten Verdachtsfälle wurden aus Siegen gemeldet. Zwei Personen sind derzeit auf einer Isolierstation im Kreisklinikumn Siegen. Ein Ansteckungsfall hatte sich am Mittwoch nicht bestätigt, im anderen Fall stand am Donnerstagmorgen noch das Ergebnis von Laboruntersuchungen aus. Einen ersten Alarm wegen des Coronavirus hatte am Montag ein Schüler in Iserlohn ausgelöst. Der Verdacht bestätigte sich nicht. (dae)