Essen: Räuber bedrohen 17-Jährigen mit einer Rasierklinge

Essen. Zwei Unbekannte haben einen Jugendlichen in Holsterhausen überfallen. Mit einem Handy und einer Tasche des Opfers flüchteten die beiden Täter.

Zwei Räuber haben einen 17-Jährigen am Sonntag auf der Friedbergstraße in Holsterhausen mit einer Rasierklinge bedroht. Mit einem Handy und einer Tasche des Opfers flüchteten die Täter.

Wie die Polizei am Montag berichtete, lief der Jugendliche 20.25 Uhr von der Hobeisenbrücke über die Friedbergstraße in Richtung Savignystraße, als ihm die beiden Unbekannten folgten. Nahe der Kreuzung Carmerstraße stellte sich dann einer der Unbekannten in den Weg des 17-Jährigen, hielt ihn fest und bedrohte ihn mit einer Rasierklinge. Dann forderten die Täter den Jugendlichen auf, sein Handy und seine Tasche herausgeben und flohen anschließend mit ihrer Beute über die Friedbergstraße in Richtung der U-Bahnhaltestelle Planckstraße.

Beide Tatverdächtigen sind etwa 17 bis 20 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Sie haben kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Beide trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.