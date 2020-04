Essen: Räuber überfällt einen 21-Jährigen im Stadtgarten

Essen. Bei einem Überfall auf einen 21-Jährigen im Stadtgarten hat ein Unbekannter mehrere hundert Euro erbeutet, Der Täter hatte sein Opfer beobachtet.

Mehrere hundert Euro hat ein unbekannter Räuber bei einem Überfall auf einen 21-Jährigen im Stadtgarten an der Brunnenstraße im Essener Südviertel erbeutet.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte das Opfer am Mittwochabend kurz vor 20.30 Uhr an einem Bankautomaten Geld abgehoben. Dabei wurde der junge Mann vermutlich von dem Täter beobachtet.

Im Stadtgarten schlug der Unbekannte Dieser mehrfach auf den 21-jährigen ein und raubte ihm daraufhin das Bare. Der Essener erlitt leichte Verletzungen, der Räuber flüchtete zu Fuß in südliche Richtung.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Nach Angaben der Polizei handelt sich bei dem Täter vermutlich um einen Schwarzafrikaner. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Hose und eine weiße Mütze.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Brunnenstraße /Stadtgarten gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei melden.

