Essen: Randalierer(34) wirft Scheiben von Ladenlokalen ein

Essen. 34-Jähriger wurde in der City festgenommen. Erst soll der Mann einen Baggerfahrer mit Steinen beworfen haben, dann zerstörte er Fensterscheiben.

Ein 34 Jahre alter Randalierer hat gegenüber der Polizei gestanden, in der Essener Innenstadt Fensterscheiben von Ladenlokalen zerstört zu haben.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der Mann am Mittwoch vorläufig festgenommen. Zunächst soll der 34-Jährige einen Baggerfahrer an einer Baustelle in Rüttenscheid mit Steinen beworfen haben, bevor er sich in Richtung Innenstadt entfernte.

Die verständigte Polizei konnte den Mann dort kurze Zeit später in einem Ladenlokal mit eingeworfener Scheibe antreffen, wo er eine Flasche Wein trank. Der Mann gab zu, für diese sowie eine weitere eingeschlagene Scheibe in einem benachbarten Restaurant verantwortlich zu sein.

Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorläufig fest.