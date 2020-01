Essen. Nach einem Überfall auf ein Geschäft an der Isenbergstraße fahndet die Polizei nach einem etwa 30-Jährigen. Er flüchtete in einem schwarzen Golf.

Essen-Rüttenscheid: Räuber flüchtet mit Bargeld und Waren

Ein Unbekannter hat am Dienstag den Inhaber eines Geschäftes an der Isenbergstraße in Essen-Rüttenscheid überfallen. Der Räuber flüchtete mit Geld und diversen Waren, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gegen 20.35 Uhr hatte der Mann das Geschäft nahe der Mathildenstraße betreten und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Als der Ladeninhaber die Ware einpacken wollte, forderte der Unbekannte ihn auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Dabei hatte er eine Hand in der Jackentasche, so dass der 30-Jährige nicht ausschließen konnte, dass der Täter eventuell eine Waffe dabei hatte.

Der Räuber entkam in einem schwarzen Golf mit Essener Kennzeichen

Der Ladeninhaber kam der Aufforderung nach und gab dem Mann Geld aus der Kasse. Anschließend nahm der Räuber sich verschiedene Waren aus einem Regal und steckte sie in eine mitgeführte Tasche. Daraufhin verließ er das Geschäft und floh auf der Isenbergstraße in Richtung Von-Einem-Straße.

Zu dieser Zeit betraten zwei Zeugen das Geschäft, die dann versuchten, den Tatverdächtigen zu verfolgen. Dieser stieg jedoch in einen vorbeifahrenden schwarzen VW Golf mit Essener Kennzeichen und entkam. Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief negativ.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von „normaler“ Statur. Er soll „osteuropäisch“ aussehen, Sommersprossen haben und möglicherweise einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bei der Tat trug er eine dicke, dunkle Jacke mit Fellkapuze, eine dunkle Jogginghose und er hatte eine dunkle, länglich-runde Tasche dabei.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem schwarzen VW Golf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.