Es vergeht inzwischen kein Tag, an dem die Behörden auf Landes- oder kommunaler Ebene ihre Verordnungen nicht weiter verschärfen, in der Hoffnung die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Während die Stadt Essen am Dienstagmorgen ihre Restaurant-Verordnung verschärfte und den Betrieb gänzlich untersagte, den sie am Vortag erst bis 18 Uhr erlauben wollte, legte die Verwaltung noch am selben Tag noch einmal nach. In das jüngste Maßnahmenpaket vom späten Dienstagabend fällt nun unter anderem auch die Schließung des weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Grugaparks.

„Die Landesregierung heute weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie erstellt, die das öffentliche Leben weiter einschränken. Die Stadt Essen hat daraufhin erneut eine Allgemeinverfügung für das Essener Stadtgebiet verfasst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Demnach müssen bis mindestens zum 20. April neben den Restaurants auch weitere Betriebe schließen. Bei den Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angeboten, die geschlossen beziehungsweise eingestellt werden, wurden unter anderem Cafés, Café-ähnliche Bewirtungsbetriebe – auch als Nebenbetrieb, Eisdielen und Imbisse ergänzt. Auch Messen, Ausstellungen und Spezialmärkte können nicht mehr stattfinden.

Darüber hinaus werden alle Spiel- und Bolzplätze auf öffentlichen und privaten Flächen und eben der Grugapark geschlossen. Weiterhin muss jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen unterbleiben.

Reisebusreisen werden in Essen verboten

Darüber hinaus werden Reisebusreisen verboten und Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken untersagt.

Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

„Ansonsten sind sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen. Weitergehende Schließungen sind hier bisher nicht vorgesehen“, so die Stadt.

So müssen die Verantwortlichen des Limbecker Platzes beispielsweise sicherstellen, dass nicht mehr als 700 Menschen gleichzeitig im Shopping-Center sind. Am Dienstag musste sich das Management darum keine Sorgen machen. Der Limbecker Platz war fast menschenleer.

Die drastischen Maßnahmen der Stadt Essen sind notwendig

So drastisch die von der Stadt Essen getroffenen Maßnahmen sind, der Dienstag hat vielerorts gezeigt, dass sie offenkundig nötig und unabdingbar sind. Denn während die Essener Innenstadt und der Limbecker Platz wie leergefegt waren, tummelten sich bei herrlichem Frühlingswetter unzählige Menschen rund um den Baldeneysee und beispielsweise im Grugapark.

Die dringende Appelle aller führenden Virologen, Experten und Politiker, die Sozialkontakte auf das Nötigste zu reduzieren, machten nur wenig Eindruck auf die Menschen, die sich oftmals auch in Gruppen in Essens grünen Lungen entspannten.

Auf den ersten Blick mag„corona-krise unausweichlich“- maßnahmen an uniklinik essendie Entscheidung zur Schließung des Grugaparks überraschen, da das Gelände weitläufig genug ist, um ausreichend Abstand zu anderen Menschen zu halten. Doch mit seinen vielen Spielplätzen – deren Benutzung wie im gesamten Stadtgebiet verboten ist – ist der Grugapark eben auch ein besonderer Anziehungspunkt für viele Familien. Insbesondere mit Blick auf die geschlossenen Kindergärten und Schulen und die steigenden Temperaturen, ein logischer Schritt der Stadt.

113 Coronovirus-Infizierte in Essen

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser neuerlichen Verordnungs-Verschärfungen, berichtete Stadtdirektor Peter Renzel auf Facebook, dass die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Essen am Dienstagabend (17.3.) bei 113 lag. Tags zuvor waren es noch 28 Fälle weniger. Die Personen aus Bochold, Altenessen-Süd, Frohnhausen oder Burgaltendorf sind zwischen 10 und 70 Jahre alt.

Renzel appellierte darüber hinaus an alle Essener, solidarisch und gelassen zu sein. „Ich möchte unseren Mitbürgern zurufen, die meinen, dass sie in den Lebensmittelgeschäften einkaufen müssen, als ob es kein Morgen gibt: Lassen Sie das bitte. Unsere Supermärkte werden nie geschlossen. Und vor allem gehen Sie bitte mit den Mitarbeitenden in allen Geschäften so um, wie sie es sich wünschen, dass man mit Ihnen so umgeht. Es ist nicht akzeptabel, wenn Sie die Mitarbeitenden beschimpfen oder rüde angehen. Es ist nicht akzeptabel, wenn Sie ihre Mitbürger beschimpfen und Ihnen aggressiv begegnen. Wir müssen zusammenstehen, zusammenhalten. Wir sind Essen! Gemeinsam sind wir stark und für und mit allen in unseren Stadtteilen werden wir die Krise bewältigen!“