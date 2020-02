Essen: Sieben jugendliche Einbrecher verletzen Hausbewohner

Sieben junge Einbrecher haben einen Hausbewohner in Horst angegriffen.

Essen. 40-Jähriger ertappte fünf Mädchen und zwei Jungen im Keller seines Hauses. Die etwa 14-Jährigen gingen zum Angriff über. Opfer im Krankenhaus.

Ein 40-Jähriger hat im Keller seines Hauses an der Carl-Wolf-Straße in Essen-Horst einen Albtraum erlebt: Als er am Donnerstagabend gegen 19 Uhr dort eine Gruppe jugendlicher Einbrecher ertappte, gingen die etwa 14 Jahre alten zwei Jungen und fünf Mädchen auf den Mann los und verletzten ihn.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, sprühte einer der Angreifer dem 40-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Als der Mann zu Boden ging, wurde er zudem gewaltsam attackiert. Die Jugendlichen flüchteten.

Die Jugendlichen sollen nicht zum ersten Mal in den Keller eingedrungen sein

Ein Nachbar schlug Alarm, das Opfer des brutalen Angriffs wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die erlittenen Verletzungen waren, konnte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski nicht sagen. Die Jugendlichen sollen nicht das erste Mal in den Keller des Hauses eingedrungen sein.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Um Hinweise wird gebeten unter der Rufnummer 0201/829-0.